Экономика

ТАССТАСССтоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата. При этом в период с 14 по 21 октября стоимость продукта увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября - на 1,7%, а за неделю до этого - на 1,4%.
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Стоимость гречки в России выросла на 7,3% в октябре

Реальное время06 ноября в 19:26

Алтайские фермеры винят переработчиков в резком подорожании гречки

ПолитСиб.Ру04 ноября в 20:45

Цены на гречку в России выросли на 7,3% в октябре

RT на русском06 ноября в 08:38

Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

ТАСС06 ноября в 08:11

Стоимость гречки в России выросла на 7,3%

Московский Комсомолец06 ноября в 08:27

В Омской области на 37 процентов увеличилась цена на самые востребованные крупы

БК5504 ноября в 21:10

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

Известия06 ноября в 09:39
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Футбол

«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
REGNUM 00:09
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Армия и оружие

Истребитель ВВС США выронил ракету во время учебного полета в Японии

ТК Звезда вчера в 01:16
Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР

Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Происшествия

В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ

РБК 01:58
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.
Интерфакс 01:52
Происшествия

В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме

В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек.
RT на русском 01:13
Армия и оружие

Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод на участок разведения сил и средств в районе Золотого украинской полиции и Нацгвардии сделает разведение сил на новых участках невозможным, передает Луганскинформцентр.
Аргументы и Факты 02:13
Общество

В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота

Пятый канал вчера в 08:21
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Происшествия

Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом

Газета.Ru 01:28
Технологии

«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос вчера в 06:23
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:01
Происшествия

Выросло число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

В результате крупного пожара на нефтебазе "Грушовая" под Новороссийском, по последним данным, до шести человек выросло число пострадавших.
Российская газета вчера в 04:10
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Происшествия

В Таджикистане узнали гражданство напавших на погранзаставу боевиков

Московский Комсомолец 01:36
Экономика

Названа причина бедности большинства людей в мире

Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM вчера в 06:52
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 06 ноября в 00:30
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Общество

Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян

Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Lenta.ru вчера в 22:32
Общество

Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Происшествия

Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме в Элисте

Пятый канал вчера в 22:15
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Происшествия

12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Все 12 пострадавших доставлены в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
Кавказский узел вчера в 22:19
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