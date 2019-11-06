Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата. При этом в период с 14 по 21 октября стоимость продукта увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября - на 1,7%, а за неделю до этого - на 1,4%.

Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

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