В России гречка за год подорожала больше других продуктов

По данным Росстата, средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 года составляла 87,1 рубля за 1 кг. В 2019 году цена крупы в этот же период была в 1,7 раза ниже. Из всех продуктов питания гречка стала одним из самых подорожавших продуктов питания.