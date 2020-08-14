В России гречка за год подорожала больше других продуктов
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По данным Росстата, средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 года составляла 87,1 рубля за 1 кг. В 2019 году цена крупы в этот же период была в 1,7 раза ниже. Из всех продуктов питания гречка стала одним из самых подорожавших продуктов питания.В источнике
С чего всё началось
Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год
Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомостивчера в 17:21
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