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Кубань 24
Кубань 24

В России гречка за год подорожала больше других продуктов

По данным Росстата, средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 года составляла 87,1 рубля за 1 кг. В 2019 году цена крупы в этот же период была в 1,7 раза ниже. Из всех продуктов питания гречка стала одним из самых подорожавших продуктов питания.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомостивчера в 17:21
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

Коммерсантъвчера в 01:30
Народные новости

Маркетологи Даллакян и Шерер обвинили спекулянтов в подорожании гречки

Народные новостивчера в 07:15
Газета.Ru

Назван самый подорожавший продукт в России

Газета.Ruвчера в 02:36
News.ru

Почему в магазинах гречка вдруг подорожала на 80%

News.ruвчера в 14:06
Lenta.ru

Назван самый подорожавший в России за год продукт

Lenta.ruвчера в 00:21
URA.Ru

Гречка стала самым подорожавшим продуктом в стране

URA.Ruвчера в 18:45
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Ведомостивчера в 17:21
Муниципальный вестник Армавира

За год гречка подорожала почти в два раза

Муниципальный вестник Армавиравчера в 04:34

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»
РБК00:20
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Михаила Ефремова выписали из больницы

Ранее в пресс-службе Пресненского районного суда РБК сообщили, что вопрос о том, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в судебном заседании по делу о смертельном ДТП, в рамках которого ему предъявлены обвинения, будет решаться 18 августа.
РБК07:03
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Под Красноярском испытали новый двигатель для ракеты «Сибирь»

Под Красноярском национальная космическая компания провела огневые испытания нового двигателя, который будет установлен на сверхлегкой ракете «Сибирь», передает ОТР.
Общественное телевидение Россиивчера в 06:10

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в распоряжении.
Интерфакс05:41
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Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБКвчера в 07:25
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