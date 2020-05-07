Экономика
КоммерсантъВ России индекс деловой активности в сфере услуг установил антирекорд
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до минимального значения с 1997 года. Он снизился с 47,5 до 31,3 пункта. По итогам 2020 года в России ожидается снижение промышленного производства на 3,8%.
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с чего всё началось
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 в марте, говорится в обзоре аналитического агентства IHS Markit (.pdf).Коммерсантъ02:52
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Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Общество
Власти заявили о неготовности Петербурга к снятию ограничений
На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей.
Известия 13:32
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
Экономика
Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет
Минфину поручено провести оценку стоимости нового плана Белоусова и пересчитать федеральный бюджет до 11 мая.
Капитал страны 02:01
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
Футбол
«Барселона» вспомнила гол Иньесты «Челси». Это случилось ровно 11 лет назад
Пресс-служба «Барсы» вспомнила этот успех, опубликовав видео гола в твиттере: «Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это».
Sports.ru вчера в 05:24
Политика
Трамп: Путин принял предложение США о поставках аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Путин принял его предложение о поставках России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Коммерсантъ 15:32
Общество
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Российским звездам приходится массово распродавать заграничную недвижимость из-за высоких налогов и отсутствия заработков на фоне пандемии.
Lenta.ru 14:03
Общество
В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции
В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен.
Российская газета 11:47
Политика
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.
РИА Новости 15:21
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Общество
Власти разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Руководство нескольких регионов России подготовило проект по внедрению технических средств для контроля за соблюдением карантинных мер.
Readovka.ru 07:20
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер
В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
РИА Новости 10:46
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей
Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru 09:36
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Экономика
Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума
Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02
Происшествия
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж
Российская газета 04:22
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Общество
Минпросвещения ответило на сообщения о переносе ЕГЭ на август
«Министерство просвещения подчеркивает, что обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества и в случае принятия тех или иных решений они будут, прежде всего, направлены на защиту здоровья граждан и зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе отдельно», — заявили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 05:27
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33