с чего всё началось

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до минимального значения с 1997 года. Он снизился с 47,5 до 31,3 пункта. По итогам 2020 года в России ожидается снижение промышленного производства на 3,8%.

В России индекс деловой активности в сфере услуг установил антирекорд

Политика Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России. 7

Общество Власти заявили о неготовности Петербурга к снятию ограничений На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей. 33

Экономика Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет Минфину поручено провести оценку стоимости нового плана Белоусова и пересчитать федеральный бюджет до 11 мая.

Общество В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. 428

Политика Трамп: Путин принял предложение США о поставках аппаратов ИВЛ Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Путин принял его предложение о поставках России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. 217

Общество В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен. 40

Экономика В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. 237

Общество Власти разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима Руководство нескольких регионов России подготовило проект по внедрению технических средств для контроля за соблюдением карантинных мер. 45

Общество Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. 2K

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 15

Шоу-бизнес Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни. 14

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы. 13

Экономика Назван самый обедневший человек мира Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. 44

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 27

Экономика Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu. 13

Здоровье Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом. 431