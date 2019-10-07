Экономика
Lenta.ruВ России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизнь02:40
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Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Финансы
Международные резервы Украины в сентябре сократились на 2,6%
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу и по состоянию на 1 октября составили 21,4 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба украинского центробанка.
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним туловищем
Рожденные неделю назад сиамские близнецы с одним туловищем и двумя головами скончались в областной детской клинической больнице в украинских Черновцах.
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отмечает свой день рождения.
Политика
Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина
Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается почти за 140 тысяч долларов
Инновационный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается на Tmall почти за 140 тысяч долларов.
Политика
В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Общество
Работники двух заводов в Приморье вышли на митинг
СМИ сообщают о том, что параллельно этому события в другом городе Приморья — Арсеньеве две тыс. человек собрались на митинг у авиационного завода «Прогресс».
Футбол
Бывший спортивный директор «Крыльев» сравнил Соболева с Манджукичем
Зураб Циклаури, бывший спортивный директор самарского клуба, заявил, что 22-летний футболист напоминает ему нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Космос
Межзвездная комета оказалась ядовитой
Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Космос
Обнародован снимок обратной стороны Луны, сделанный 60 лет назад
Для справки: на основании фотоснимков Межпланетной станции «Луна-3» были составлены: первый атлас, карта обратной стороны и новый глобус Луны.
Политика
В Цхинвале центральную улицу назвали в честь Путина
Центральную улицу Цхинвала назвали в честь российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Россия выдала Украине подозреваемого в убийстве кикбоксера Оленчика
Россия экстрадировала на Украину спортсмена Вадима Оленчика, подозреваемого в убийстве.
Шоу-бизнес
Модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян крестила своих детей в Эчмиадзине (Армения).