Экономика
Lenta.ruВ России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК04:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизнь02:40
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
РБК вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Политика
В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране
Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
Известия 07:44
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07:11
Политика
США призвали Россию наказать заказчиков убийства Политковской
7 октября 2004 года, в день рождения президента России Владимира Путина, Политковская была убита в Москве в лифте собственного дома из пистолета Макарова с глушителем.
Росбалт 13:58
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
Самым популярным среди пенсионеров стало семейство отечественных автомобилей LADA Classic с результатом в 3,1%. Вторую строчку занял Ford Focus с 2,4%, тройку замкнула LADA Samara, на которой остановили выбор 2,2% опрошенных.
Автоновости дня 00:33
Наука
В свитках Геркуланума расшифровано более 150 новых слов
Во время последнего исследования специалисты узнали более 150 новых слов, значение которых еще предстоит расшифровать.
Ридус 08:54
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Культура
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Lenta.ru вчера в 17:02
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Футбол
Агент Луческу: «Мирча видит потенциал у „Динамо“»
Агент бывшего тренер «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану в интервью «СЭ» рассказал, какой потенциал видит румынский специалист в «Динамо».
Спорт-Экспресс 12:40
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Происшествия
Жену дипломата США подозревают в смертельном ДТП в Великобритании
Жена американского дипломата покинула Великобританию после того, как ее заподозрили в ДТП, в результате которого погиб 19-летний подросток Гарри Данн.
Коммерсантъ 05 октября в 22:54
Происшествия
Российский полицейский покончил с собой в тире МВД
Полицейский покончил с собой в одном из зданий главного управления Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
Lenta.ru 12:44
Космос
Падающие огненные шары в Чили не были метеоритами, сообщили эксперты
Капитал страны вчера в 06:55
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47