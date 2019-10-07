Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России иностранцам запретят торговать на рынке

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК04:27

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В России установили квоты на прием мигрантов на работу

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7 октября 2004 года, в день рождения президента России Владимира Путина, Политковская была убита в Москве в лифте собственного дома из пистолета Макарова с глушителем.
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Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
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На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад

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