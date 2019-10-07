с чего всё началось

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.

В России иностранцам запретят торговать на рынке

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