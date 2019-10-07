Экономика
Lenta.ruВ России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБКвчера в 04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизньвчера в 02:40
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
LentaChel.ru вчера в 23:56
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком
VADA связалась с нами, чтобы сообщить, что тест Тайрона Спонга показал неудовлетворительные результаты.
Советский спорт 00:02
Общество
России предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
Авто
Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
CarsWeek.ru 06 октября в 23:38
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС вчера в 08:27
Политика
СПЧ потребовал объяснений у Ирана из-за задержания журналистки из РФ
Суд по правам человека потребовал у Ирана объяснения причин задержания российской журналистки Юлии Юзик.
РЕН ТВ 04:46
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 04:57
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Здоровье
Влияние грибов на развитие рака раскрыли ученые
Соловей.Инфо 02:07
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 04:10
Энергетика
Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Политика
В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Общество
Опрос: большинство россиян стали экономнее расходовать энергоресурсы
Согласно опросу, в настоящее время внимательно следят за потреблением энергоресурсов и стараются на них экономить 57% россиян.
Новый Калининград.Ru 03:44
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Хоккей
Ансель Галимов покинул «Северсталь»
Хоккейный клуб «Северсталь» и нападающий Ансель Галимов расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба череповецкого клуба.
Чемпионат 02:43
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 06 октября в 07:17
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 05 октября в 07:28