Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России иностранцам запретят торговать на рынке

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Интерфакс02:40
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 18:23, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ14:52
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
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