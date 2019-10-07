Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России иностранцам запретят торговать на рынке

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
Читать в источнике
Комментировать134
с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБКвчера в 04:27

Подробнее о событии

Пустят не везде

Российская газетавчера в 15:22

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ruвчера в 13:13

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизньвчера в 02:40

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАССвчера в 03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новостивчера в 03:05

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБКвчера в 04:27

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфаксвчера в 02:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:30, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZвчера в 14:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:30, Ашберн
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

OAnews вчера в 12:25
Авто

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic

Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
UfaTime.ru вчера в 16:50
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
RT на русском вчера в 17:15
Происшествия

В Кургане потушили крупный пожар в промзоне

В промзоне Кургана произошел пожар в административно-производственном здании, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Росбалт вчера в 22:18
Политика

В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости вчера в 15:45
Единоборства

Боец MMA умер после поединка в Грозном

Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100, который прошел в столице Чечни.
Кавказский узел вчера в 21:53
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Гаджеты

Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina без iTunes

Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.
iXBT.com вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Наука

В российской Арктике зафиксировали выброс метана рекордного количества

На одном из участков Восточно-Сибирского моря был обнаружен необычно большой выброс такого газа как метан.
В городе R вчера в 14:31
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Единоборства

Харитонов — о Тактарове: проснулся с перепоя и начал вызовы кидать

Российский боец ММА Сергей Харитонов ответил на вызов на бой со стороны первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова.
Чемпионат вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
РИА Новости вчера в 22:14
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 05 октября в 07:11
Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС вчера в 12:40
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Здоровье

В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней

REGNUM вчера в 21:49
Религия

Поглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав «русский экзархат»

В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата.
Известия вчера в 17:01
Кино

Трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским появился в Сети

VSE42.RU вчера в 22:01
Авто

Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП

Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
SpeedMe вчера в 00:35
Происшествия

Сотрудник Сбербанка продал данные о 5 тысячах карт клиентов

Сотрудник Сбербанка в конце сентября 2019 года в теневом интернете продал преступной группе пять тысяч учетных записей кредитных карт клиентов.
Вести.Ru вчера в 15:42
Армия и оружие

Минобороны раскрыло свои планы на городские автобусы в случае войны

Согласно документу, среди прочего «призыву» подлежат автобусы, специализированные пассажирские транспортные средства, грузовики, а также транспортные средства повышенной проходимости, квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Армия и оружие

Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Эспером

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны России, глава военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой.
Военное дело вчера в 14:01
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное