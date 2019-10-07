Экономика

ИзвестияИзвестияВ России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 7 октября.
Читать в источнике
Комментировать132
с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК04:27

Подробнее о событии

Пустят не везде

Российская газета15:22

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАСС03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБК04:27

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ru13:13

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости03:05

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь02:40

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфакс02:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 22:56, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ14:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 04:13
Политика

Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости 21:19
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Армия и оружие

Сенаторы США пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить законопроект по ограничительным мерам в отношении Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.
Известия 20:41
Общество

Названы способы снизить давление без лекарств

Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
Происшествия

Очевидцы засняли медведя за Сухотино в Чите

Чита.Ру вчера в 22:13
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК вчера в 12:56
Авто

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic

Новые автомобили вчера в 23:38
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов

На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика

В Эквадоре захвачено три нефтяных месторождения

В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
Life.ru 20:08
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Здоровье

В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России

Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты 05:35
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 13:45
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.
Алтайская правда вчера в 19:55
Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город.
Российская газета 05:59
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 14:34
Происшествия

В Кургане потушили крупный пожар в промзоне

В промзоне Кургана произошел пожар в административно-производственном здании, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Росбалт 22:18
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия 18:10
Единоборства

Боец MMA умер после поединка в Грозном

Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100, который прошел в столице Чечни.
Кавказский узел 21:53
Космос

Curiosity находит остатки древнего соленого озера на Марсе

Когда-то Марс был относительно теплым и влажным миром, полным рек и озер, и, как полагают большинство исследователей, океаном, покрывающим большую полоску северного полушария планеты.
AstroNews.ru 12:44
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Хоккей

«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ.
Чемпионат 21:25
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате

ГЛАС.RU 09:30
Происшествия

Экс-мэра Горно-Алтайска осудили за мошенничество

В Республике Алтай суд вынес приговор бывшему мэру города Горно-Алтайска Виктору Облогину.
Российская газета 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное