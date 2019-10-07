Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России иностранцам запретят торговать на рынке

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
Читать в источнике
Комментировать136
с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБКвчера в 04:27

Подробнее о событии

Пустят не везде

Российская газетавчера в 15:22

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизньвчера в 02:40

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБКвчера в 04:27

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАССвчера в 03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новостивчера в 03:05

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ruвчера в 13:13

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфаксвчера в 02:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:49, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZвчера в 14:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Религия

Что запрещено делать в День Сергия Радонежского, 8 октября

Волгоградская правда вчера в 23:11
Экономика

В России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Фигурное катание

Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open

RT на русском вчера в 10:05
Политика

Поздравление Путина с днем рождения появилось в небе над Голливудом

Жители американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) выложили в Instagram фотографии и видеозаписи того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хештег VVР67.
Известия вчера в 21:18
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Спорт

Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом

Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru вчера в 04:05
Кино

Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Соловьев посоветовал Собчак «заняться мужем», а не постить фейки

URA.Ru вчера в 14:05
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Газета.Ru вчера в 23:56
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Здоровье

Жители двух сёл в Бурятии отказались от алкоголя

В Бурятии завершился месячник пропаганды трезвости. Так, на сегодняшний день в республике в двух селах введен запрет на продажу алкоголя.
Ариг Ус вчера в 22:10
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском вчера в 08:31
Политика

В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик

Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru вчера в 05:36
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 06 октября в 07:42
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru вчера в 13:54
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске

В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Известия вчера в 17:23
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости вчера в 15:45
Космос

«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу

N+1 03 октября в 08:18
Наука

Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов

Российская газета 00:00
Единоборства

Соперник Усика Спонг провалил допинг-тест

Вести.Ru вчера в 23:11
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Единоборства

Боец ММА умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.
Москва 24 вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Хоккей

«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ.
Чемпионат вчера в 21:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное