Экономика
Lenta.ruВ России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизнь02:40
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