Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
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с чего всё началось
В постановлении
, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что нормы бесплатной парковки для людей с инвалидностью будут распространяться и на III группу.
Телеканал 360°вчера в 03:07

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Аргументы и Фактывчера в 09:44

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В России инвалиды III группы получат право на бесплатную парковку

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Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку

News.ruвчера в 01:36

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

РИА Новостивчера в 00:45
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