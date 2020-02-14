с чего всё началось

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.

Армия и оружие Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.

Спорт Кулижников с новым рекордом мира победил на ЧМ по конькобежному спорту Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.

Единоборства UFC Fight Night 167: Блахович и Андерсон сделали вес Ян Блазович не уложился в лимит веса полутяжёлой категории на один фунт, но считается сделавшим вес, поскольку в нетитульных боях допускается подобная погрешность.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Армия и оружие «Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16 Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.