Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
Читать в источнике
Комментировать127
с чего всё началось
В постановлении
, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что нормы бесплатной парковки для людей с инвалидностью будут распространяться и на III группу.
Телеканал 360°14 февраля в 03:07

Подробнее о событии

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Российская газета14 февраля в 01:11

Всем инвалидам разрешат бесплатно парковаться в России

Телеканал 360°14 февраля в 03:07

Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку

News.ru14 февраля в 01:36

Какую новую льготу дадут инвалидам III группы?

Аргументы и Факты14 февраля в 09:44

В России инвалиды III группы получат право на бесплатную парковку

Rambler News Service14 февраля в 01:09

Инвалиды III группы получат дополнительное право на бесплатную парковку

ТАСС14 февраля в 01:00

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

РИА Новости14 февраля в 00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru вчера в 05:21
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Происшествия

По факту ДТП под Тамбовом возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту лобового столкновения «газели» и грузового автомобиля на трассе в Тамбовской области, где погибли шесть человек.
RT на русском 14 февраля в 12:04
Здоровье

Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет

По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Новые Известия 14 февраля в 06:33
Общество

Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут

Гарвардские назвали самый полезный для сердца продукт Российский специалист оценил совет своего немецкого коллеги и заявил, что 15 минут прогулок для снижения давления может быть мало.
Московский Комсомолец 14 февраля в 07:02
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Футбол

Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

15 февраля в Норидже (Великобритания) на стадионе «Карроу Роуд» команды «Норвич» и «Ливерпуль» встретились в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20.
REGNUM вчера в 15:10
Космос

К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Российская газета вчера в 18:45
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Политика

Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
РБК 00:36
Политика

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

RT на русском вчера в 23:52
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время придерживается «нервного поведения».
Мой Брянск вчера в 12:40
Футбол

«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS

«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Известия 14 февраля в 15:12
Хоккей

Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ

Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 20:47
Футбол

«Барселона» переиграла «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
REGNUM вчера в 07:12
Авто

На Алтае построят новые заправки для электромобилей

До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
Толк 14 февраля в 06:21
Происшествия

В Красноярском крае осудили строителей космодрома Восточный

REGNUM вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Бывшая невеста сына Марии Шукшиной выпрашивает деньги в соцсетях

iReactor 00:05
Футбол

«Динамо» Тбилиси одержало первую победу в тест-матчах

Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси обыграл украинскую "Александрию" 1:0 в тест-матче на предсезонных сборах в Турции.
Sputnik Грузия 13 февраля в 02:03
Общество

Канада эвакуирует граждан с помещенного в карантин лайнера в Японии

РИА Новости 00:26
Культура

В Большом театре ожидают аншлаг на премьерных показах оперы «Садко»

Моя Москва.онлайн 13 февраля в 22:49
Армия и оружие

Военнослужащие США не пострадали при обстреле в Багдаде

При ракетном обстреле в Ираке военнослужащие Соединённых Штатов не пострадали, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
RT на русском вчера в 22:48
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 14 февраля в 10:26
Авто

Названы три надежные подержанные иномарки

110km.ru вчера в 05:59
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное