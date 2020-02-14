Общество
РИА НовостиВ России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
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с чего всё началось
В постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что нормы бесплатной парковки для людей с инвалидностью будут распространяться и на III группу.Телеканал 360°14 февраля в 03:07
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Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Российская газета14 февраля в 01:11
В России инвалиды III группы получат право на бесплатную парковку
Rambler News Service14 февраля в 01:09
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