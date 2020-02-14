с чего всё началось

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.

Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

Происшествия По факту ДТП под Тамбовом возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по факту лобового столкновения «газели» и грузового автомобиля на трассе в Тамбовской области, где погибли шесть человек.

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Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Футбол «Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS «Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Армия и оружие Военнослужащие США не пострадали при обстреле в Багдаде При ракетном обстреле в Ираке военнослужащие Соединённых Штатов не пострадали, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.