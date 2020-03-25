Коронавирус
Вести.RuРоссиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10–12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5–2,6 триллиона рублей. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
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с чего всё началось
Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике.Коммерсантъвчера в 17:01
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома
Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Здоровье
Кировский БХЗ начинает выпуск дезинфекторов
ООО «Кировский БХЗ» в синергии с ООО «Восток» приступают к полномасштабному выпуску дезинфектанта.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Здоровье
Из-за коронавируса работу могут потерять 50 тысяч саратовцев
При самом неблагоприятном течении ситуации 50 тысяч жителей Саратовской области могут затронуть сокращения.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши
Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса
Apple может отложить запуск нового iPhone с технологией 5G, назначенный на сентябрь, из-за глобальной пандемии, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
В сети Интернет появились первые фотографии нового Lada. Об этом сообщает официальный сайт «Автоновости дня».
Общество
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Общество
Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам
Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.
Общество
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Политика
Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20
Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме.
Экономика
ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Общество
В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом
Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Транспорт
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Происшествия
Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета
Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета.
Общество
«Яндекс.Такси» организует перевозку врачей
«Яндекс» организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», говорится в сообщении.
Футбол
Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими»
Экс-форвард "Барселоны", телеведущий канала Univisión Христо Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду:Я делал интервью с теми, кто мне нравится, в том числе с Хаджи и Попеску, которые являются моими приятелями.