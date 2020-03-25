Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике.

с чего всё началось

Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10–12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5–2,6 триллиона рублей. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

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