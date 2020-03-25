Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссиян предупредили о росте ипотечных ставок

Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10–12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5–2,6 триллиона рублей. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
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с чего всё началось

Ипотека уходит на спад

Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике.
Коммерсантъвчера в 17:01

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Эксперты прогнозируют сокращение объема выдачи ипотеки в 2020 году на 10-12%

ТАССвчера в 17:51

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Ведомостивчера в 17:00

Ипотека уходит на спад

Коммерсантъвчера в 17:01

Эксперты предсказали возвращение ипотечных ставок к уровню 10%

РБКвчера в 17:00

Ставки по ипотеке в России могут превысить 10% уже в I половине 2020 года

ПРАЙМвчера в 17:16

Банкам придется сильно поднять ставки по ипотеке из-за коронавируса

Forbesвчера в 17:00

«Эксперт РА» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 10% к концу года

Российская газетавчера в 17:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома

Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
РИА Новости 08:59
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Здоровье

Кировский БХЗ начинает выпуск дезинфекторов

ООО «Кировский БХЗ» в синергии с ООО «Восток» приступают к полномасштабному выпуску дезинфектанта.
Newsler.ru 06:37
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Здоровье

Из-за коронавируса работу могут потерять 50 тысяч саратовцев

При самом неблагоприятном течении ситуации 50 тысяч жителей Саратовской области могут затронуть сокращения.
FreeNews-Volga 08:51
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Общество

Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши

Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:46
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Apple может отложить запуск нового iPhone с технологией 5G, назначенный на сентябрь, из-за глобальной пандемии, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Газета.Ru 04:37
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

В сети Интернет появились первые фотографии нового Lada. Об этом сообщает официальный сайт «Автоновости дня».
Лезги газет вчера в 20:45
Общество

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Lenta.ru 24 марта в 19:48
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:30
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Общество

Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам

Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.
Ведомости вчера в 09:32
Общество

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
RT на русском 01:24
Политика

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме.
Вести.Ru 08:32
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Говорит Москва 04:27
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Транспорт

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Piter.tv 05:46
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Происшествия

Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета

Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета.
Lenta.ru 08:46
Общество

«Яндекс.Такси» организует перевозку врачей

«Яндекс» организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», говорится в сообщении.
Коммерсантъ 09:24
Футбол

Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими»

Экс-форвард "Барселоны", телеведущий канала Univisión Христо Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду:Я делал интервью с теми, кто мне нравится, в том числе с Хаджи и Попеску, которые являются моими приятелями.
Soccer.ru вчера в 11:14
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