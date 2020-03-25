Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессВ России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов

Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых. Председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова пояснила, что на рынке недвижимости сейчас затишья нет.
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Ипотека уходит на спад

Коммерсантъвчера в 17:01

Эксперты предсказали возвращение ипотечных ставок к уровню 10%

РБКвчера в 17:00

Эксперты прогнозируют сокращение объема выдачи ипотеки в 2020 году на 10-12%

ТАССвчера в 17:51

«Эксперт РА» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 10% к концу года

Российская газетавчера в 17:00

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Ведомостивчера в 17:00

Банкам придется сильно поднять ставки по ипотеке из-за коронавируса

Forbesвчера в 17:00

Ставки по ипотеке в РФ могут превысить 10% уже в I половине 2020 г – «Эксперт РА»

ПРАЙМвчера в 17:16
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета вчера в 01:16
Политика

Путин предложил перенести голосования по поправкам в Конституцию

Президент нашей страны Владимир Путин предложил перенести дату проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое было назначено на 22 апреля.
Лезги газет вчера в 10:03
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева – Гарику Харламову: «Задолбал ты меня»

StarHit.ru вчера в 13:30
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО 24 марта в 14:00
Здоровье

Врач рассказала об опасности коронавируса для молодых людей

Например, британский врач и член парламента Розена Эллин-Хан рассказала об опасности нового коронавируса для молодых людей.
Ferra вчера в 23:22
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Игры

Sony PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X, несмотря на меньшую производительность

Аналитики DFC Intelligence считают, что PlayStation 5 в итоге всё равно окажется более популярной, чем Xbox Series X. Восприятие Sony на рынке сейчас намного ниже, чем было во времена расцвета PlayStation 2, однако компания всё равно имеет преимущество в программной составляющей, узнаваемости среди потребителей и в глобальном распространении.
iXBT.com 24 марта в 18:33
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Москвичей старшего поколения обязали сидеть дома

Москвичей старшего поколения обязали сидеть дома. Соблюдать изоляцию придется с 26 марта по 14 апреля.
Вести Подмосковья 23 марта в 02:41
Общество

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
RT на русском вчера в 13:53
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 18:58
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Авто

Появились первые изображения нового Renault Sandero

Популярный бюджетный хэтчбек Renault Sandero ждет обновление – прототипы модели нового поколения активно тестируют в Европе.
Автоновости дня 24 марта в 09:05
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Экономика

Счетная палата: сироты ждут получения жилья от семи до 30 лет

Дети-сироты, имеющие право на получение бесплатного жилья от государства, ждут его в среднем семь лет.
Ведомости вчера в 22:22
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий вчера в 14:35
Здоровье

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
МИР 24 вчера в 18:24
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Происшествия

Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
РБК вчера в 21:26
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ вчера в 05:17
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Футбол

Дзюбу насмешил коллаж с Лукашенко на обложке FIFA 21

Metaratings вчера в 10:52
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