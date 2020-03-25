Коронавирус
ФедералПрессВ России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов
Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых. Председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова пояснила, что на рынке недвижимости сейчас затишья нет.
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с чего всё началось
В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике. Негативные прогнозы предполагают рост ипотечных ставок до 12% годовых.Коммерсантъвчера в 17:01
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Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов
Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
Футбол
Отец Холанда рассказал о переходе сына в «Боруссию»
Отец Эрлинга Холанда объяснил, почему сын отказал «Манчестер Юнайтед» (Англия) и перешел в «Боруссию Дортмунд» (Германия).
Происшествия
В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса
Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Игры
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Экономика
Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса
Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
Общество
Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Здоровье
Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек
В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрирован 81,218 тыс. случаев заболевания.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля
Стало известно, кому в России на 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля 2020 года.
Космос
Телескоп Цейсса установили в Ботаническом саду ИГУ
В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета установили телескоп бренда «Карл Цейсс».
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Политика
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 тысяч рублей
В среду, 25 марта, стало известно, что Сбербанк вводит комиссию за переводы более 50 тысяч рублей в месяц.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Общество
В Челябинской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал пакет дополнительных ограничительных мероприятий в рамках введения режима повышенной готовности в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Пьяные устроили погоню на улицах Якутска
Инспекторы ДПС сообщают, что, увидев перекрытую дорогу, водитель попытался развернуться и уехать обратно в сторону Якутска.
Общество
Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса
Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Кабмин рекомендовал регионам приостановить работу ТРЦ и кинотеатров
Российским регионам рекомендовано приостановить работу торговых центров, кинотеатров, а также ввести запрет на курение кальянов в общественных местах в связи со вспышкой коронавируса.
Общество
В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.