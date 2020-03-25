Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессВ России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов

Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых. Председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова пояснила, что на рынке недвижимости сейчас затишья нет.
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с чего всё началось

Ипотека уходит на спад

В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике. Негативные прогнозы предполагают рост ипотечных ставок до 12% годовых.
Коммерсантъвчера в 17:01

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Ипотека уходит на спад

Коммерсантъвчера в 17:01

Эксперты предсказали возвращение ипотечных ставок к уровню 10%

РБКвчера в 17:00

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Ведомостивчера в 17:00

Эксперты прогнозируют сокращение объема выдачи ипотеки в 2020 году на 10-12%

ТАССвчера в 17:51

«Эксперт РА» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 10% к концу года

Российская газетавчера в 17:00

Банкам придется сильно поднять ставки по ипотеке из-за коронавируса

Forbesвчера в 17:00

Ставки по ипотеке в России могут превысить 10% уже в I половине 2020 года

ПРАЙМвчера в 17:16
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Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов

Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
BFM.ru 01:38
Футбол

Отец Холанда рассказал о переходе сына в «Боруссию»

Отец Эрлинга Холанда объяснил, почему сын отказал «Манчестер Юнайтед» (Англия) и перешел в «Боруссию Дортмунд» (Германия).
ГЛАС.RU 01:24
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ 23 марта в 10:13
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor вчера в 09:36
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

ТАСС вчера в 03:30
Общество

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:59
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Здоровье

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрирован 81,218 тыс. случаев заболевания.
Интерфакс вчера в 19:52
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Общество

Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля

Стало известно, кому в России на 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля 2020 года.
9111.ru 24 марта в 10:42
Космос

Телескоп Цейсса установили в Ботаническом саду ИГУ

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета установили телескоп бренда «Карл Цейсс».
Сибирские Новости вчера в 22:59
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Политика

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Экономика

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 тысяч рублей

В среду, 25 марта, стало известно, что Сбербанк вводит комиссию за переводы более 50 тысяч рублей в месяц.
Форпост Северо-Запад вчера в 13:04
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Общество

В Челябинской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал пакет дополнительных ограничительных мероприятий в рамках введения режима повышенной готовности в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 11:39
Происшествия

Пьяные устроили погоню на улицах Якутска

Инспекторы ДПС сообщают, что, увидев перекрытую дорогу, водитель попытался развернуться и уехать обратно в сторону Якутска.
SakhaLife.ru 01:13
Общество

Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Кабмин рекомендовал регионам приостановить работу ТРЦ и кинотеатров

Российским регионам рекомендовано приостановить работу торговых центров, кинотеатров, а также ввести запрет на курение кальянов в общественных местах в связи со вспышкой коронавируса.
ТК Звезда 01:27
Общество

В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
РИА Новости 01:36
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