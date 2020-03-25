В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике. Негативные прогнозы предполагают рост ипотечных ставок до 12% годовых.

с чего всё началось

Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых. Председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова пояснила, что на рынке недвижимости сейчас затишья нет.

В России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов

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