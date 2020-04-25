Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения цен на нефть. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Он отметил, что в России цены на бензин не привязаны к международным ценам на нефть.

В России исключили снижение цен на бензин

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