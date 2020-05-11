Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

В России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства рассказал, что пуск ракеты состоялся с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
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Источник: испытания новой гиперзвуковой ракеты прошли с борта Ту-22М3

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для моденизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:34

Подробнее о событии

Для ракетоносца Ту-22М3М испытали новую гиперзвуковую ракету

Российская газета00:05

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

Lenta.ruвчера в 21:43

ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М

РБКвчера в 22:27

В России прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты

Эхо Москвывчера в 22:04

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

Коммерсантъвчера в 22:51

Стало известно об испытании новой гиперзвуковой ракеты с Ту-22М3

Взгляд.рувчера в 21:25

Источник: испытания новой гиперзвуковой ракеты прошли с борта Ту-22М3

ТАССвчера в 20:34
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Политика

Историк оценил причины принижения роли СССР в Победе над нацизмом

Запад целенаправленно стремится принизить вклад СССР в Победу над нацизмом.
Профиль 00:51
Общество

В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда вчера в 02:30
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru вчера в 18:55
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Армия и оружие

В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно

Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
21
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
1,5K
Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Футбол

«Зенит» не ведёт переговоров с «Наполи» по Азмуну

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе Сердара Азмуна в «Наполи».
Metaratings вчера в 17:22
Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
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Экономика

Саудовская Аравия повысит НДС в три раза

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, передает Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства.
Коммерсантъ вчера в 23:19
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Политика

Путин предостерег от «квасного, затхлого и кислого» патриотизма

В конце 2018 года Владимир Путин поддержал идею создания в России телепередачи о национальных ценностях и выразил убежденность в том, что патриотизм должен быть основой укрепления государства.
Daily Storm вчера в 06:45
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Происшествия

В Бурятии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 11 мая 2020, 06:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:27
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Общество

Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
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Наука

Когда закончится пандемия: насколько точны прогнозы окончания COVID-19

Кстати, научное сообщество уже выступило с критикой сингапурских прогнозов.
РБК 08 мая в 08:00
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Экономика

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ 08 мая в 10:47
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Происшествия

В Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии

Известия 01:31
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Общество

Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области

Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула вчера в 17:52
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Общество

На Кубани продлевают режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вести.Ru вчера в 12:42
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми

На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 09 мая в 11:53
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Общество

Аномальная жара на Урале продлится до середины недели

Аномально жаркая погода в Свердловской области сохранится до среды, 13 мая.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:39
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