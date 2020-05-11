Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для моденизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства рассказал, что пуск ракеты состоялся с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

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