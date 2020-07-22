Армия и оружие
RT на русскомВ России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
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Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа.
— Анатолий Сердюков, российский экономистРИА Новости 01:04
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Покажет новые возможности? В РФ проходят испытания вертолета с высотным двигателем
Московский Комсомолец01:39
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Происшествия
СК задержал 11 участников погромов на амурском заводе «Газпрома»
РБК 20 июля в 13:42
Экономика
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Общество
Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы
«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
Экономика
Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия 20 июля в 23:47
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Культура
«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
РИА Новости вчера в 20:19
Политика
МВД подтвердило телефонный разговор Зеленского с террористом в Луцке
По информации издания "Страна.ua", ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что террорист отпустил трех заложников именно после разговора с Зеленским.
ТАСС вчера в 13:57
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com вчера в 07:20
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 20 июля в 13:21
Общество
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Технологии
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera вчера в 15:33
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Футбол
Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Энергетика
Нефть подешевела на данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
Взгляд.ру 01:29
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru 20 июля в 17:44
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Общество
В Москве за сутки 1168 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:26