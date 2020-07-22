Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
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Анатолий Сердюков
Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа.
— Анатолий Сердюков, российский экономистРИА Новости 01:04

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В России начались испытания нового штурмового вертолета

Российская газета02:07

Покажет новые возможности? В РФ проходят испытания вертолета с высотным двигателем

Московский Комсомолец01:39

В России испытали новый вертолет для спецназа

Lenta.ru01:49

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

RT на русском02:02

Начались испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН

Известия01:23

В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета

РИА Новости01:04

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа

ТАСС01:02
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Происшествия

СК задержал 11 участников погромов на амурском заводе «Газпрома»

РБК 20 июля в 13:42
106
Экономика

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
21
Общество

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
1
Политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
1,2K
Общество

Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы

«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
61
Экономика

Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.
Газета.Ru вчера в 05:16
25
Политика

Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки

Известия 20 июля в 23:47
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Армия и оружие

Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
21
Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Культура

«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку

РИА Новости вчера в 20:19
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Политика

МВД подтвердило телефонный разговор Зеленского с террористом в Луцке

По информации издания "Страна.ua", ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что террорист отпустил трех заложников именно после разговора с Зеленским.
ТАСС вчера в 13:57
Общество

Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма

Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
1
Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com вчера в 07:20
8
Музыка

Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
152
Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
222
Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 20 июля в 13:21
5
Общество

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Технологии

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera вчера в 15:33
14
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Футбол

Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»

Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
2
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи

Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
1
Общество

Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
3
Происшествия

В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
Взгляд.ру 01:29
1
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

LiveSport.ru 20 июля в 17:44
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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Общество

В Москве за сутки 1168 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:26
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