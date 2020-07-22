Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа.

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Экономика Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 21

Общество Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы «После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова. 61

Экономика Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности. 25

Политика МВД подтвердило телефонный разговор Зеленского с террористом в Луцке По информации издания "Страна.ua", ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что террорист отпустил трех заложников именно после разговора с Зеленским.

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 152

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 5

Общество Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.

Футбол Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу» Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат". 2

Общество Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. 3

Происшествия В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Энергетика Нефть подешевела на данных о росте запасов в США Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе. 1