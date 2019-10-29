Армия и оружие

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформВ России испытают новую ядерную ракету

Ракету РС-28 «Сармат» начнут испытывать в начале 2020 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минобороны России. В начале планируется совершить пуски ракеты с макетом боеголовки с Плесецка по целям на камчатском полигоне Кура.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомостивчера в 17:11

Подробнее о событии

«Ведомости» узнали о скором испытании новейшей межконтинентальной ракеты

РБКвчера в 17:55

Стало известно, когда у России появится новое ядерное оружие

URA.Ruвчера в 20:36

Россия испытает баллистическую ракету в 2020 году

Газета.Ruвчера в 19:29

Россия испытает супероружие

Lenta.ruвчера в 18:51

«Ведомости» выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты «Сармат»

РИА Новостивчера в 22:28

«Ведомости»: Минобороны планирует начать испытания ракеты «Сармат» в январе 2020 года

Коммерсантъвчера в 17:51

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомостивчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Кино

Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети

Актуальные Новости вчера в 06:03
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Армия и оружие

В МИД России ответили на планы Украины провести учения возле Крыма

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на анонсированные Украиной учения в Херсонской области возле Крыма, заявив, что любые манёвры возле российских границ вызывают в Москве обеспокоенность.
RT на русском 04:52
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию Lada Xray

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую модификацию модели Lada Xray под названием Instinct.
Известия 28 октября в 06:17
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Армия и оружие

Россия передала Таджикистану военную технику и вооружение

Российская сторона передала на безвозмездной основе армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на общую сумму 320 млн рублей.
REGNUM вчера в 02:49
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

РИА Новости 01:11
Авто

Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение

Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
HotMurom.ru вчера в 13:06
Общество

Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Армия и оружие

Крым и Калининград получат новые дивизии ВКС

ГЛАС.RU 03:07
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Общество

Group-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке

Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании.
Ведомости 04:18
Авто

Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России

Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали в России в модификации EQC 400 4Matic.
Tvoe-avto.com 04:51
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец вчера в 04:37
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26

Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Известия 03:28
Хоккей

«Каролина» обыграла «Калгари», Свечников забил эффектный гол

Sportbox.RU вчера в 21:40
Кино

Федор Добронравов заявил, что «Сватам-7» быть

Федор Добронравов во время общения с поклонниками заявил, что «Сватам-7» быть.
Актуальные Новости 03:21
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки - "Яндекс.Станцию Мини", а также получит ее бесплатно взамен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна 28 октября в 13:04
Политика

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК вчера в 17:14
Здоровье

Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране

Число заболеваний дифтерией на Украине резко выросло в октябре.
ТАСС вчера в 07:09
Авто

Lamborghini отозвал в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Автоновости дня вчера в 04:13
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Происшествия

В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девочек

РИА Новости 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сармат
Ядерное оружие
Перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Ракеты «Сармат» призваны заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода», находящиеся на вооружении РВСН.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное