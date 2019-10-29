Армия и оружие
Хакасия-ИнформВ России испытают новую ядерную ракету
Ракету РС-28 «Сармат» начнут испытывать в начале 2020 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минобороны России. В начале планируется совершить пуски ракеты с макетом боеголовки с Плесецка по целям на камчатском полигоне Кура.
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Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.Ведомостивчера в 17:11
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«Ведомости»: Минобороны планирует начать испытания ракеты «Сармат» в январе 2020 года
Коммерсантъвчера в 17:51
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