Коронавирус
RT на русскомВ России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Создание новых мышей поможет изучать вакцины и препараты против коронавируса.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, речь идет о так называемых гуманизированных мышах, предназначенных для теста вакцины и других препаратов против COVID-19.РЕН ТВвчера в 23:47
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
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68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
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Kursk.com вчера в 02:52
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Общество
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Газета.Ru 02:07
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
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Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
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Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Здоровье
В Кировской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 25 апреля в Кировской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Pro Город Киров 25 апреля в 04:24
Здоровье
В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом
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Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 24 апреля в 12:49
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
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Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
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Lenta.ru 03:33
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Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
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В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
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