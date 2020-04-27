с чего всё началось

«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — сообщается на сайте ведомства. Сообщается, что выведенные мыши помогут изучать действие вакцины и препаратов против коронавируса.

В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»

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