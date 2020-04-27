Коронавирус
REGNUMВ России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — сообщается на сайте ведомства. Сообщается, что выведенные мыши помогут изучать действие вакцины и препаратов против коронавируса.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.RT на русскомвчера в 21:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Алтайский депутат предложил ограничить продажу алкоголя на майские праздники из-за коронавируса
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,7 млн, умерли более 190 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:14
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Интерфакс вчера в 11:56
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Авто
Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога
Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня вчера в 04:55
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Здоровье
8 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
На 24 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 18 803 человека, под медицинским наблюдением находятся 1356 человек (в том числе 18 иностранных граждан), сняты с меднаблюдения 6664 человека.
Катунь 24 24 апреля в 02:00
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Политика
В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил невозможность переноса выходных 1-5 мая из-за режима самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 23:34
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru 25 апреля в 02:46
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru вчера в 10:25
Здоровье
Новосибирский Минздрав объяснил рост числа заболевших коронавирусом
Министр новосибирского здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом связан с увеличением числа проведенных тестов.
Atas.info вчера в 22:52
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили вчера в 00:40
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Общество
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит может объявить об ослаблении в стране карантинных мер, введенных из-за распространения нового типа коронавируса, на этой неделе, раньше объявленного срока, предполагает газета Telegraph.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Синоптики пообещали россиянам климатическую норму на майские праздники
Температура воздуха на первых майских выходных может достичь климатической нормы и составить до 15 градусов.
Lenta.ru вчера в 23:53
Политика
Сепаратисты в Йемене объявили о самоуправлении на юге страны
В своем воскресном заявлении ЮПС объявил о чрезвычайном положении, подчеркивая, что данная система управления будет действовать в ключевом портовом городе Адене на юге и близлежащих провинциях.
Российская газета вчера в 04:14
Происшествия
На судне в Холмске распинывают и давят мешающих разгрузке птиц
Прежде чем начинать разгрузку нужно было их убрать, не понимаю, почему команда этого не сделала, — рассказывает руководитель фонда Александр Иванов.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27