Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.

В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

Здоровье Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Происшествия Найден первый зараженный коронавирусом Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Здоровье Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

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Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

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Общество Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю «Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.

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Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.