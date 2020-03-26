Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
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Разработчик рассказал об испытаниях элементов системы С-500

Piter.tv03:41

Разработчики рассказали об испытаниях отдельных элементов системы С-500

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Раскрыты подробности тестов отдельных элементов системы С-500

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Разработчик рассказал об испытаниях элементов системы С-500

Российская газета04:19

В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

РИА Новости04:12

В России почти закончены испытания элементов системы С-500

Красная весна02:48

Разработчик сообщил о завершении испытаний отдельных элементов С-500

ТК Звезда02:22
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Общество

Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве приостановят работу магазины, за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Известия 04:17
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Здоровье

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Мой Брянск вчера в 12:20
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Армия и оружие

Макрон объявил военную операцию против коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз и объявил о проведении операции "Устойчивость" с привлечением армии для борьбы с распространением коронавируса.
ИА "Реалист" 04:17
Общество

Депутат Госдумы предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей.
Ярновости вчера в 04:02
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Гаджеты

До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

Live24 вчера в 03:25
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Общество

Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолец 03:22
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:30
Общество

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
Спорт

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса

Международная шахматная федерация (FIDE) решила приостановить турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге с 17 марта.
Екатеринбург-ТВ 04:15
Общество

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

В России могут ужесточить наказание за нарушение карантина

В Госдуму был внесен законопроект, вносящий поправки в Уголовный кодекс: эти поправки устанавливают наказание за нарушение условий карантина.
Хакасия-Информ 01:31
Экономика

Иткульский спиртзавод возобновил производство

Московский Комсомолец 03:19
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Энергетика

Китай скупает крупные объемы нефти Urals на спаде спроса в Европе

Компании из Китая закупают крупные объемы российской нефти Urals на фоне снижения цены и ослабления спроса в Европе из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Daily Storm 00:08
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

В Петербурге за день не выявлено новых пациентов с коронавирусом

Минувшие сутки в Северной столице прошли без появления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской Оперштаб.
Город+ 03:54
Общество

Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.
РБК 04:34
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Происшествия

На электроподстанции на севере Москвы произошел взрыв

В Москве произошел взрыв на электроподстанции на Хорошевском шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 03:56
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