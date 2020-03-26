Армия и оружие
РИА НовостиВ России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО
Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
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Общество
Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве приостановят работу магазины, за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Здоровье
Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Армия и оружие
Макрон объявил военную операцию против коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз и объявил о проведении операции "Устойчивость" с привлечением армии для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Депутат Госдумы предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Гаджеты
До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Общество
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Спорт
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса
Международная шахматная федерация (FIDE) решила приостановить турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге с 17 марта.
Общество
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
В России могут ужесточить наказание за нарушение карантина
В Госдуму был внесен законопроект, вносящий поправки в Уголовный кодекс: эти поправки устанавливают наказание за нарушение условий карантина.
Экономика
Иткульский спиртзавод возобновил производство
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Энергетика
Китай скупает крупные объемы нефти Urals на спаде спроса в Европе
Компании из Китая закупают крупные объемы российской нефти Urals на фоне снижения цены и ослабления спроса в Европе из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Происшествия
В Петербурге за день не выявлено новых пациентов с коронавирусом
Минувшие сутки в Северной столице прошли без появления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской Оперштаб.
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю
«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Происшествия
На электроподстанции на севере Москвы произошел взрыв
В Москве произошел взрыв на электроподстанции на Хорошевском шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.