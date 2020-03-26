Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в Российской Федерации, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
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с чего всё началось

Разработчик рассказал об испытаниях отдельных элементов системы С-500

Испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500 завершаются в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
РИА Новости02:04

Подробнее о событии

В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

РИА Новости04:12

Разработчик сообщил о завершении испытаний отдельных элементов С-500

ТК Звезда02:22

Разработчик рассказал об испытаниях элементов системы С-500

Российская газета04:19

В России проходят испытания пусковой установку мобильного комплекса ПРО

Московский Комсомолец04:53

Компоненты системы С-500 находятся на завершающей стадии испытаний

РЕН ТВ05:06

Конструкторы рассказали о финальных тестах зенитной системы С-500

News.ru05:30

В России почти закончены испытания элементов системы С-500

Красная весна02:48
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Экономика

В Кремле пояснили введение налога на проценты по вкладам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что лишь незначительный процент россиян имеют на вкладах более 1 млн рублей.
Газета.Ru 05:50
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Общество

Директор Лещенко рассказал о переводе певца в реанимацию

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого выявили двустороннее воспаление легких, поместили в реанимацию для проведения плановой процедуры, которой ему необходима.
Газета.Ru вчера в 16:17
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Армия и оружие

В Индонезии планируют приобрести 79 российских БТ-3Ф

В Минобороны Индонезии заявили о планах усилить Корпус морской пехоты российскими плавающими бронетранспортерами БТ-3Ф.
ГЛАС.RU 04:35
Общество

Подозрения на коронавирус у сенатора Нарусовой не подтвердились

Сенатор Людмила Нарусова, мать телеведущей Ксении Собчак, оказалась в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус, однако тесты, которые она сдала, показали отрицательный результат.
Газета.Ru 05:18
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:24
Общество

В России выявили 182 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:27
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Происшествия

Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
РБК 04:46
Происшествия

Российский самолет Су-27 упал в Черное море

Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.
РИА Новости вчера в 22:15
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Происшествия

В Москве 200 человек эвакуировали из-за пожара в медицинской клинике

РИА Новости 04:17
Общество

В Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщили в пресс-службе комитета по госстроительству.
РИА Новости вчера в 04:38
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и Крыму

Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях.
Lenta.ru вчера в 13:45
Общество

Токио накрыла вторая волна эпидемии

Можно сделать вывод, что японская столица переживает вторую волну китайской инфекции.
Утро.ru 04:09
Кино

Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом

Игромания.ру вчера в 12:41
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Армия и оружие

Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создало специализированные группировки войск в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Известия вчера в 18:10
Происшествия

Возбуждены два уголовных дела из-за незаконной свалки в Колтушах

ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает, что следственными органами были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).
Online47.ru вчера в 18:36
Общество

ГИБДД отменит часть штрафов из-за коронавируса

ГИБДД из-за ситуации с коронавирусом в России отменит часть санкций за нарушения — штрафы временно не будут получать водители, которые нарушили сроки регистрации автомобилей.
Lenta.ru 05:35
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Общество

Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе

Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
РИА Новости 06:04
Здоровье

Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы»

РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.
РБК 03:58
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