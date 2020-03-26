Армия и оружие
РИА НовостиВ России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО
Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в Российской Федерации, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
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с чего всё началось
Испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500 завершаются в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.РИА Новости02:04
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Экономика
В Кремле пояснили введение налога на проценты по вкладам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что лишь незначительный процент россиян имеют на вкладах более 1 млн рублей.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
Директор Лещенко рассказал о переводе певца в реанимацию
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого выявили двустороннее воспаление легких, поместили в реанимацию для проведения плановой процедуры, которой ему необходима.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Армия и оружие
В Индонезии планируют приобрести 79 российских БТ-3Ф
В Минобороны Индонезии заявили о планах усилить Корпус морской пехоты российскими плавающими бронетранспортерами БТ-3Ф.
Общество
Подозрения на коронавирус у сенатора Нарусовой не подтвердились
Сенатор Людмила Нарусова, мать телеведущей Ксении Собчак, оказалась в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус, однако тесты, которые она сдала, показали отрицательный результат.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Общество
В России выявили 182 случая коронавируса за сутки
За последние сутки в 18 российских регионах зарегистрировали еще 182 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Происшествия
Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19
В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
Российский самолет Су-27 упал в Черное море
Российский самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря в ходе плановых полетов.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Общество
В Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщили в пресс-службе комитета по госстроительству.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и Крыму
Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях.
Общество
Токио накрыла вторая волна эпидемии
Можно сделать вывод, что японская столица переживает вторую волну китайской инфекции.
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Армия и оружие
Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создало специализированные группировки войск в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Возбуждены два уголовных дела из-за незаконной свалки в Колтушах
ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает, что следственными органами были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).
Общество
ГИБДД отменит часть штрафов из-за коронавируса
ГИБДД из-за ситуации с коронавирусом в России отменит часть санкций за нарушения — штрафы временно не будут получать водители, которые нарушили сроки регистрации автомобилей.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Общество
Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе
Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
Здоровье
Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы»
РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.