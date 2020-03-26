Испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500 завершаются в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.

с чего всё началось

Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в Российской Федерации, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.

В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

Общество Директор Лещенко рассказал о переводе певца в реанимацию Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого выявили двустороннее воспаление легких, поместили в реанимацию для проведения плановой процедуры, которой ему необходима.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

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Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

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Происшествия Возбуждены два уголовных дела из-за незаконной свалки в Колтушах ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает, что следственными органами были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).

Общество ГИБДД отменит часть штрафов из-за коронавируса ГИБДД из-за ситуации с коронавирусом в России отменит часть санкций за нарушения — штрафы временно не будут получать водители, которые нарушили сроки регистрации автомобилей.