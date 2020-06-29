Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.

В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Политика ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. 1K

Политика США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. 475

Наука В Финляндии разработали высокотехнологичный метод диагностики COVID-19 По словам Пекка Риссанена, генерального директора компании Deep Sensing Algorithms, одного из разработчиков технологии, метод может применяться и для диагностики ряда других заболеваний.

Общество Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. 271

Транспорт На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост». 79

Футбол Лионель Месси покинул тройку претендентов на «Золотой мяч» Третье место занимает Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», который вытеснил из тройки лидеров самого Лионеля Месси, который опустился на четвертую позицию.

Политика Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. 388

Общество Женевский автосалон 2021 года отменили из-за пандемии коронавируса Организаторы международного Женевского автосалона приняли решение не проводить выставку в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Политика МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сделать это.

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. 80

Политика ЕС откроет границы для жителей 14 «безопасных» стран Евросоюз назвал 14 стран, граждане которых считаются "безопасными" и могут въезжать на его территорию с 1 июля, несмотря на пандемию.

Шоу-бизнес Жена Dr. Dre подала на развод после 24 лет брака Американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, который известен во всем мире под сценическим псевдонимом Dr. Dre, разводится со своей супругой Николь, передает TMZ, на которое ссылается издание Super.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня. 25