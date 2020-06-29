Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.

В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

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