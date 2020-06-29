Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
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Решетников назвал количество сокращенных работников в России во время пандемии

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В России в период ограничений сократили 680 тысяч работников

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Решетников назвал количество попавших под сокращения из-за вируса россиян

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В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Газета.Ru13:35
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Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.
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Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
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В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
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Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
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Армия и оружие

The National Interest оценило попытки США противостоять военной мощи России и Китая

Вашингтон стремился увеличить свою относительную мощь и одновременно противостоять военной мощи России и Китая.
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Политика

В НАТО призвали Россию к «более конструктивной политике» в Афганистане

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ обратился к России с призывом проводить «более конструктивную политику» в Афганистане.
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Киберспорт

OG заработала более 200 тысяч долларов США на фанатских токенах

За первые 24 часа продаж европейский клуб заработал более 224 тысячи долларов США.
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Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии

Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
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Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве

Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
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Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

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Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
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Общество

В омской «конституционной» лотерее нашли меченые билеты

Журналисты обнаружили, что на некоторых лотерейных билетах часть QR-кода обведена черным маркером.
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Кодзима работает над Death Stranding 2?

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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
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В АПЛ обнаружен один заболевший коронавирусом

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Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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