Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
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