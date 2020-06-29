Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.

В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Здоровье Резкий всплеск коронавируса в ХМАО изучили специалисты из Москвы Резкий скачок начал наблюдаться с середины июня, когда каждый день число пациентов с коронавирусом достигло трех сотен.

Общество Минобрнауки назвало самые востребованные в России профессии Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в России на данный момент профессии. 1

Космос Ученый оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.

Общество На Аляске решат судьбу памятника главе русских поселений Баранову Мэр города Ситка в штате Аляска Гэри Пэкстон назвал сроки решения судьбы памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову. 403

Музыка Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink. 22

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 79

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 185

Здоровье От коронавируса излечились уже более половины зараженных приморцев Всего коронавирус подтвердился у 4306 приморцев, излечились 2745 пациентов, скончались 44 человека.

Экономика На Сахалине к лету подорожали крупы, растительное масло и мука На 4,3 рубля за литр подорожало растительное масло, на 2,5 рубля — килограмм сахара, на 3,9 рубля — килограмм муки.