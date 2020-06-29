Коронавирус
Газета.RuВ России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
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Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Музыка
Линда выпустила клип на песню «Ты нравишься мне»
На YouTube-канале певицы Линды размещён новый клип на песню «Ты нравишься мне».
Inc-news.ru вчера в 04:11
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Армия и оружие
Минобороны РФ развернуло в Тыве мобильный госпиталь
Аргументы и Факты 15:01
Здоровье
Резкий всплеск коронавируса в ХМАО изучили специалисты из Москвы
Резкий скачок начал наблюдаться с середины июня, когда каждый день число пациентов с коронавирусом достигло трех сотен.
URA.Ru 13:28
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
Общество
Минобрнауки назвало самые востребованные в России профессии
Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в России на данный момент профессии.
АБН 15:42
Космос
Ученый оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе
Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости 21:56
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
На Аляске решат судьбу памятника главе русских поселений Баранову
Мэр города Ситка в штате Аляска Гэри Пэкстон назвал сроки решения судьбы памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову.
Lenta.ru 22:39
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Общество
Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля
Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.
Народные новости 13:37
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Здоровье
От коронавируса излечились уже более половины зараженных приморцев
Всего коронавирус подтвердился у 4306 приморцев, излечились 2745 пациентов, скончались 44 человека.
Primpress.ru 22:15
Экономика
На Сахалине к лету подорожали крупы, растительное масло и мука
На 4,3 рубля за литр подорожало растительное масло, на 2,5 рубля — килограмм сахара, на 3,9 рубля — килограмм муки.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 05:05
Культура
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru 06:56
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК 22:08
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля вступят в силу новые правила легализации изменений в конструкцию авто.
32CARS.ru 05:14
Общество
Забайкалье готовится ко второму этапу снятия ограничительных мер
Чита, 29 июня 2020, 07:13 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничительных мер.
REGNUM 00:13
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Наука
В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Удалось установить, что разработка специалистов не оказывала влияние на зрение молодежи, в то время как существенно улучшала зрение у людей старше 40 лет.
Evo-rus.com 06:37