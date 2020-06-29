Коронавирус
Газета.RuВ России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Политика
Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»
Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
Общество
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Происшествия
СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы
Причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием.
РБК 15:05
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Общество
Адвокат допустил уголовное преследование Волочковой
Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
Известия 13:56
Общество
В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому
Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Москве на участках 2771 и 2773 в районе Раменки, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
РИА Новости 14:07
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 03:49
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Здоровье
Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса
Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Культура
Уникальная выставка картин Сальвадора Дали откроется в Плёсе
Кстати.News 10:00
Игры
Кодзима работает над Death Stranding 2?
Городской портал Новый Нижний вчера в 11:00
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Lenta.ru 27 июня в 14:38
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Политика
Белый дом: разведка США не имеет фактов о сговоре РФ с талибами
В Белом доме заявили, что разведка США не готова признать достоверными утверждения американских СМИ о причастности России к выплате вознаграждений за убийство американских военнослужащих.
РЕН ТВ 14:43
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Evo-rus.com вчера в 07:07
Общество
В Сочи практически полностью пропало озеро
Сочи, Краснодарский край, 29 июня 2020, 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи.
REGNUM 14:32
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Политика
В Сети появились новые фото «российских наемников» в Ливии
Московский Комсомолец 09:49
Общество
Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров снял колонку, посвященную мнению проголосовавших россиян о поправках
Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров снял колонку, посвященную мнению проголосовавших россиян о поправках к Конституции.
Эхо Москвы 15:04