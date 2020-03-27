Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя

Москва, 27 марта 2020, 10:07 — REGNUM В России могут ограничить продажу алкогольных напитков из-за пандемии коронавируса. С таким предложением к правительству обратился член общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет «МК»
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с чего всё началось

Кабмин просят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

Правительству предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:12

В Госдуме оценили идею ограничения продажи алкоголя из-за коронавируса

RT на русском08:21

Правительство России попросили ограничить продажу алкоголя из-за COVID-19

РБК03:45

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Lenta.ru02:12

СМИ: Правительству предложили ввести сухой закон на время пандемии

Российская газета03:03

Правительство попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

РИА Новости01:26

Хотите отнять у нас алкоголь?! С огнём играете!

Комсомольская правда10:59
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 09:56
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Политика

Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
РИА Новости 09:32
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Общество

Солист Rammstein Линдеманн из-за коронавируса попал в больницу

АиФ Урал 08:01
Общество

Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты

В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 09:53
Общество

СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты

На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России.
Известия 10:41
Экономика

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики

Банк России (ЦБ) объявил комплекс дополнительных мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:43
Происшествия

Врачи сообщили о четверых липчанах, нарушивших режим самоизоляции

26 марта операторы управления по делам ГО и ЧС приняли четыре звонка от сотрудников поликлиник, которые пришли проверить состояние самоизолированных граждан, но не застали их дома.
Gorod48 08:37
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском 00:10
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 08:52
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Здоровье

Вирусолог сказал, когда коронавирус достигнет пика в России

К концу следующей недели коронавирусная инфекция достигнет пика не только в Москве, но и в России в целом, после чего пойдет на спад, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Взгляд.ру 07:21
Наука

Искусственный интеллект предложил лекарство от коронавируса

Как сообщает портал ResearchGate, ученые взяли за основу платформу на нейронных сетях и исследовали экспрессию ДНК в ответ на воздействия лекарств.
Вечерний Волгоград 10:32
Политика

ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину

В среду Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Известия 11:14
Происшествия

Суд арестовал экс-главу МИД Украины

Киев, 27 марта 2020, 16:12 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева сегодня, 27 марта, принял решение арестовать бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:12
Футбол

Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира

Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:31
Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Газета.Ru вчера в 09:26
Религия

РПЦ оскорбилась запрету посещать церковь

Московская Патриархия посчитала незаконным решение петербургских властей о запрете посещения церквей с 28 марта по 5 апреля.
МР7.ру вчера в 15:59
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru 10:52
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 10:14
Общество

«Почта России» закроет свои отделения на три дня

Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
REGNUM 09:44
Общество

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.
Вечерняя Москва 10:59
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