Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.

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Москва, 27 марта 2020, 10:07 — REGNUM В России могут ограничить продажу алкогольных напитков из-за пандемии коронавируса. С таким предложением к правительству обратился член общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет «МК»

В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя

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