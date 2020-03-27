Коронавирус
REGNUMВ России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя
Москва, 27 марта 2020, 10:07 — REGNUM В России могут ограничить продажу алкогольных напитков из-за пандемии коронавируса. С таким предложением к правительству обратился член общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет «МК»
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с чего всё началось
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом
Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты
В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.
Общество
СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты
На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России.
Экономика
ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики
Банк России (ЦБ) объявил комплекс дополнительных мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
Врачи сообщили о четверых липчанах, нарушивших режим самоизоляции
26 марта операторы управления по делам ГО и ЧС приняли четыре звонка от сотрудников поликлиник, которые пришли проверить состояние самоизолированных граждан, но не застали их дома.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Здоровье
Вирусолог сказал, когда коронавирус достигнет пика в России
К концу следующей недели коронавирусная инфекция достигнет пика не только в Москве, но и в России в целом, после чего пойдет на спад, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Наука
Искусственный интеллект предложил лекарство от коронавируса
Как сообщает портал ResearchGate, ученые взяли за основу платформу на нейронных сетях и исследовали экспрессию ДНК в ответ на воздействия лекарств.
Политика
ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину
В среду Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал экс-главу МИД Украины
Киев, 27 марта 2020, 16:12 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева сегодня, 27 марта, принял решение арестовать бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира
Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Религия
РПЦ оскорбилась запрету посещать церковь
Московская Патриархия посчитала незаконным решение петербургских властей о запрете посещения церквей с 28 марта по 5 апреля.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Экономика
Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна
Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Общество
«Почта России» закроет свои отделения на три дня
Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
Общество
ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель.