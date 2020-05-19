Коронавирус
КоммерсантъВ России из-за коронавируса приостановили вакцинацию
Минздрав России сообщил о приостановке вакцинации в рамках национального календаря прививок из-за распространения коронавируса. Замминистра Олег Гриднев сказал, что ведомство будет определяться по календарю исходя из подготовки вакцины против COVID-19.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.РИА Новости04:46
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