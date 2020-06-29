В России из-за пандемии коронавируса уволили 680 тыс. работников или 4,5% от общего числа работающих граждан. В целом во время карантинных ограничений в стране не трудились 15 млн человек. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В России из-за коронавируса работу потеряли 680 тысяч граждан

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