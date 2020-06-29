Коронавирус
СолидарностьВ России из-за коронавируса работу потеряли 680 тысяч граждан
В России из-за пандемии коронавируса уволили 680 тыс. работников или 4,5% от общего числа работающих граждан. В целом во время карантинных ограничений в стране не трудились 15 млн человек. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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Глава Минэкономразвития назвал число уволенных работников в период самоизоляции
Говорит Москвавчера в 13:42
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Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
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Путин выступил в преддверии голосования, сегодня, 30 июня, с обращением к гражданам принять участие в голосовании, поскольку голос каждого имеет значимость.
CT news 08:55
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья
Мосгорсуд смягчил на четыре месяца приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, осужденному за хищение 14 млрд рублей.
Известия 10:12
Здоровье
За сутки 276 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
На 30 июня в Свердловской области у 12 792 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
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Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
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Инфорос вчера в 07:21
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
Комсомольская правда 10:16
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Здоровье
В Хакасии решено продлить режим повышенной готовности
Власти Хакасии решили до 12 июля продлить режим повышенной готовности, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:47
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля 2020 года на территории РФ вступят в силу три изменения, которые касаются российских водителей.
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Общество
В Москве аннулированы 436 бюллетеней в Раменках и пять в Лефортове
Мосгоризбирком МГИК аннулировал 436 бюллетеней в Раменках и сейф-пакет в Лефортове из-за выявленных нарушений в ходе надомного голосования по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 08:54
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Политика
Тихановская подала документы для регистрации на выборах в Белоруссии
Шестой претендент на президента Белоруссии, безработная Светлана Тихановская подала в ЦИК пакет документов для регистрации в качестве кандидата, сообщили РИА Новости во вторник в комиссии.
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Глава МИД Украины заявил, что не будет требовать компенсацию за Крым
Крым сам принял решение войти в состав Российской Федерации и никто не будет за это платить деньги Украине.
Новостной фронт 07:56
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Общество
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет расследование о происхождении коронавируса.
Деловое.ТВ 02:13
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
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Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
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Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Live24 вчера в 02:37