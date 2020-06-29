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РИА НовостиРИА НовостиВ России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
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В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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