Коронавирус
РИА НовостиВ России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
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Армия и оружие
Министры обороны США и Нидерландов обсудили противостояние РФ и КНР
Противостояние России и КНР обсудили по телефону глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
РЕН ТВ 19:48
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Футбол
Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
Soccer.ru 18:52
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Футбол
ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском 06:48
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Пьянича из «Ювентуса» за 60 млн евро
Ранее в понедельник "Барселона" и "Ювентус" объявили о переходе полузащитника Артура в итальянский клуб за 72 миллиона евро.
РИА Новости 12:59
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Общество
Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса
Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.
Lenta.ru 20:12
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
Происшествия
Руководитель поронайской аптеки присвоила 2,5 миллиона рублей
Поронайской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 44-летней жительницы Поронайска в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, вверенных виновному в крупном размере) и частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).
Сахалин.Инфо 19:41
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Армия и оружие
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
Военное дело 27 июня в 06:27
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26