Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

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