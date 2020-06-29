Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч человек. В целом в стране во время ограничений не работали около 15 миллионов сотрудников. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.
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В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

РИА Новостивчера в 15:50

В России в период ограничений сократили 680 тысяч работников

RT на русскомвчера в 15:47

В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Газета.Ruвчера в 13:35

Решетников назвал количество попавших под сокращения из-за вируса россиян

РБКвчера в 14:31

Решетников назвал количество сокращенных работников в России во время пандемии

Известиявчера в 13:46

Решетников рассказал, что в России сократили 680 тыс. работников в период карантина

ТАССвчера в 13:44

Названо число потерявших работу из-за коронавируса россиян

Lenta.ruвчера в 14:54
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru 28 июня в 09:10
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Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net вчера в 14:39
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Здоровье

Более 400 медиков в Алтайском крае заразились коронавирусом

Более 400 медиков в Алтайском крае заболели коронавирусом, об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на министра здравоохранения края Дмитрия Попова.
vRubcovske.ru 00:04
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru 28 июня в 03:44
7
Политика

Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
Московский Комсомолец 28 июня в 22:55
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Общество

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК вчера в 21:25
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель показала стройную фигуру в старом платье

После громкого развода с экс-супругом Саймоном Конекки популярная певица Адель похудела на 45 килограммов.
Слово и Дело 28 июня в 12:23
Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI.
Российская газета вчера в 17:19
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:02
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Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 08:35
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Футбол

Главный тренер «Сельты» прокомментировал игру Фёдора Смолова

Ранее ГЛАС сообщал о том, что завершился 24-й тур чемпионата России, и РПЛ представила семёрку лучших голов тура.
ГЛАС.RU вчера в 22:13
Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,4K
Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
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Экономика

В России ожидают сокращение площади новых офисов на треть

На конец прошлого года общая площадь офисных помещений в бизнес-центрах в 14 городах, население которых превышает 1 миллион человек, составила 2,97 миллиона квадратных метров, что на 2% больше, чем в 2018 году.
Компания вчера в 23:50
Игры

NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus

Компания Sony представила подборку игр, которые будут доступны в июле для подписчиков сервиса PlayStation Plus.
CyberSport.ru вчера в 08:40
8
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 17:23
31
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо вчера в 02:36
38
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
17
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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