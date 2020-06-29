В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч человек. В целом в стране во время ограничений не работали около 15 миллионов сотрудников. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

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