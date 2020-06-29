Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч человек. В целом в стране во время ограничений не работали около 15 миллионов сотрудников. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.
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В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

РИА Новостивчера в 15:50

В России в период ограничений сократили 680 тысяч работников

RT на русскомвчера в 15:47

Решетников рассказал, что в России сократили 680 тыс. работников в период карантина

ТАССвчера в 13:44

Решетников назвал количество попавших под сокращения из-за вируса россиян

РБКвчера в 14:31

Решетников назвал количество сокращенных работников в России во время пандемии

Известиявчера в 13:46

Названо число потерявших работу из-за коронавируса россиян

Lenta.ruвчера в 14:54

В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Газета.Ruвчера в 13:35
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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 17:23
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Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
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Происшествия

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Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Происшествия

В Новосибирской области скончалось уже 96 пациентов с коронавирусом

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REGNUM 00:09
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей

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Общество

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Политика

Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета вчера в 17:19
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Авто

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Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
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РИА Новости 27 июня в 11:29
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 28 июня в 08:51
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Общество

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Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
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Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии подтверждений данным о России и талибах

Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о приписываемой России причастности к атакам радикального движения «Талибан»* на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
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Общество

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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Общество

Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
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Политика

Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Daily Storm вчера в 23:42
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Здоровье

Количество случаев коронавируса в Сахалинской области превысило 790

В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у 29 человек. Общее количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 791.
EastRussia вчера в 20:08
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:40
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу вступили в силу в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 19:26
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Общество

В Москве семья пришла на голосование по поправкам к конституции и обнаружила, что за неё уже проголосовали

В штабе по контролю и наблюдению за голосованием уверяют, что данные москвичей по ошибке внесли в списки проголосовавших дома или на предприятиях.
Эхо Москвы 01:00
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В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром

Матч ТВ вчера в 11:09
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Футбол

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Газета.Ru вчера в 14:15
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В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19

Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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