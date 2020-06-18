Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

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