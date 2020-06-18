Коронавирус

ТАССТАССВ России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Росздравнадзор назвал неофициальными данные о почти 500 умерших от COVID-19 медиках

Коммерсантъ07:53

Росздравнадзор поставил под вопрос данные своего главы об умерших врачах

РБК07:50

Росздравнадзор рассказал о смерти 489 медиков от коронавируса, а потом объявил эти данные неофициальными

Медиазона04:41

Росздравнадзор прокомментировал данные о смертности медиков с COVID-19

РИА Новости06:47

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

ТАСС04:59

Данные главы Росздравнадзора об умерших врачах поставили под вопрос

Lenta.ru07:32

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

RT на русском04:25
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Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
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Политика

Путин направил Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления

Президент России Владимир Путин направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.
ТАСС 11:55
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Киберспорт

Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020

На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
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Общество

Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
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Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Кино

Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Главную роль, принцессы Дианы, в предстоящем фильме «Спенсер» сыграет американская актриса Кристен Стюарт, наиболее известная по главной роли в вампирской киносаге «Сумерки».
ФедералПресс вчера в 20:39
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Политика

Более 30 депутатов Госдумы болеют или переболели коронавирусом

Более 30 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 или уже перенесли её.
RT на русском 08:54
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Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Политика

Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы

Коммерсантъ 11:30
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Здоровье

Артур Фокин: «Закупается весь спектр препаратов»

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Слухи и Факты 11:00
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Происшествия

В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.
РИА Новости 05:19
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Здоровье

В Минздраве Башкирии заявили о мутациях коронавируса

18 июня, прошел брифинг Минздрава РБ по борьбе с опасной инфекцией в регионе. Брифинг провела замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.
Kursk.com 11:07
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Политика

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
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Общество

Суд освободил под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна

По решению судьи Арсена Никогосяна, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов, что составляет около $4 млн.
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Как выяснилось, королева русского шансона решила поддержать коллегу в волнительный период его жизни и поможет Илье Яббарову из «Дома-2» сделать предложение невесте.
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Политика

Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
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Общество

Курорты Краснодарского края планируют открыть 21 июня

Краснодарские известия 16 июня в 15:29
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Футбол

«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера

"Челси" официально объявил о переходе нападающего сборной Германии и "Лейпцига" Тимо Вернера.
Российская газета 06:27
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СК уточнил информацию о погибших при стрельбе в Москве

Известия 09:53
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Общество

Голикова: Второй волны коронавируса может не быть

Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
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Здоровье

С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Политика

Путин разъяснит россиянам суть поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин планирует обратиться к жителям страны в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, назначенного на 1 июля.
Мойка78 03:58
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Общество

Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках

Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
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Общество

Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»

Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
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Политика

Санкции США против Сирии задели обитателей террористического анклава

Напомним, 17 июня вступили в силу новые санкции США против Сирии.
ИА Красная Весна 01:30
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