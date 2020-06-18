Коронавирус
ТАССВ России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Политика
Путин направил Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления
Президент России Владимир Путин направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.
ТАСС 11:55
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Киберспорт
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Кино
Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Главную роль, принцессы Дианы, в предстоящем фильме «Спенсер» сыграет американская актриса Кристен Стюарт, наиболее известная по главной роли в вампирской киносаге «Сумерки».
ФедералПресс вчера в 20:39
Политика
Более 30 депутатов Госдумы болеют или переболели коронавирусом
Более 30 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 или уже перенесли её.
RT на русском 08:54
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
Коммерсантъ 11:30
Здоровье
Артур Фокин: «Закупается весь спектр препаратов»
В стационаре находятся 814 человек, в том числе на койках с кислородом – 214 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 14 пациентов, свободных коек для пациентов с COVID-19 – 143.
Слухи и Факты 11:00
Происшествия
В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.
РИА Новости 05:19
Здоровье
В Минздраве Башкирии заявили о мутациях коронавируса
18 июня, прошел брифинг Минздрава РБ по борьбе с опасной инфекцией в регионе. Брифинг провела замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.
Kursk.com 11:07
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
Общество
Суд освободил под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна
По решению судьи Арсена Никогосяна, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов, что составляет около $4 млн.
ИА Красная Весна 09:55
Шоу-бизнес
Успенская поможет Яббарову из «Дома-2» сделать предложение невесте
Как выяснилось, королева русского шансона решила поддержать коллегу в волнительный период его жизни и поможет Илье Яббарову из «Дома-2» сделать предложение невесте.
Версия.Инфо вчера в 08:23
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
Общество
Курорты Краснодарского края планируют открыть 21 июня
Краснодарские известия 16 июня в 15:29
Футбол
«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера
"Челси" официально объявил о переходе нападающего сборной Германии и "Лейпцига" Тимо Вернера.
Российская газета 06:27
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Политика
Путин разъяснит россиянам суть поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин планирует обратиться к жителям страны в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, назначенного на 1 июля.
Мойка78 03:58
Общество
Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках
Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Политика
Санкции США против Сирии задели обитателей террористического анклава
Напомним, 17 июня вступили в силу новые санкции США против Сирии.
ИА Красная Весна 01:30