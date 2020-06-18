Коронавирус

ТАССТАССВ России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Данные главы Росздравнадзора об умерших врачах поставили под вопрос

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В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

RT на русском04:25

Росздравнадзор прокомментировал данные о смертности медиков с COVID-19

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В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

ТАСС04:59

Росздравнадзор рассказал о смерти 489 медиков от коронавируса, а потом объявил эти данные неофициальными

Медиазона04:41

В России почти 500 медиков умерли от коронавируса

Комсомольская правда04:37

Росздравнадзор поставил под вопрос данные своего главы об умерших врачах

РБК06:59
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Volkswagen Tuareg сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин 1988 и 1989 года рождения и четырех девочек в возрасте от 4 до 8 лет.
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Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
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Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
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В России вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам

«Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — говорится в сообщении Минобороны.
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Суд вынес приговор трем участникам «Артподготовки», готовившим теракт

Суд признал виновными в подготовке терактов участников "Артподготовки" (запрещенная в РФ террористическая организация) Андрея Толкачева, Юрия Корного, Андрея Кептю.
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Назван последний шанс избежать климатической катастрофы

Директор Международного энергетического агенства (МЭА) Фатих Бироль назвал время, которое есть у человечества, чтобы избежать климатической катастрофы и предотвратить возвращение к прежнему уровню выбросов парниковых газов.
Lenta.ru 07:07
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В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
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Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

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МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 16 июня в 04:44
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.
РИА Новости 07:34
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В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня

Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
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Политика

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
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Дети Киркорова поздравили Максима Галкина с днём рождения

Алла-Виктория и Мартин поздравляют Галкина с днём рождения.
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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Де Йонг и Роберто пропустят матч с «Севильей» из-за травм

Защитник Серхи Роберто и полузащитник Френки де Йонг пропустят матч «Барселоны» с «Севильей», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
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SpaceX создаст плавучий космодром для пусков ракет к Марсу

Американская компания SpaceX намерена создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе для осуществления запуска ракет к Луне и Марсу.
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Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 16 июня в 15:16
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В Свердловской области осталось меньше 20% свободных коек под COVID-19

В инфекционных больницах Свердловской области занято 81,4% коек для заболевших COVID-19 и пневмонией.
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«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»

"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
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