Коронавирус

ТАССТАССВ России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
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В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

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В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
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