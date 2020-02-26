Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.

с чего всё началось

Аналитики связывают это с распространением нового коронавируса COVID-19. Исполнительный директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков рассказал газете "Известия", что последний урожай был нормальным и объективных причин для роста цен в нашей стране нет.

В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок

Политика Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута «В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.

Политика Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".

Происшествия Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17 Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.

Политика Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.

Общество Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.

Политика В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".

Происшествия Суд принял решение по иску экс-главного следователя Новосибирска «В удовлетворении исковых требований Неупокоева Андрея Павловича к МВД России о признании незаконным и отмене заключения служебной проверки, признании незаконным и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности — отказать», — говорится в решении суда.

Общество Умные колонки могут следить за своими владельцами Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.