Экономика
Российская газетаВ России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок
Аналитики связывают это с распространением нового коронавируса COVID-19. Исполнительный директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков рассказал газете "Известия", что последний урожай был нормальным и объективных причин для роста цен в нашей стране нет.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.Известия16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки во вторник, 25 февраля, «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Общество
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Политика
Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН
Москва обратилась к ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче американских виз российским дипломатам.
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
Общество
В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя
В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в Черное море
В Лазаревском районе Сочи двух детей унесло в Черное море.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего
После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Общество
Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы
Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Армия и оружие
Разработчик рассказал об интересе к новому БТР «Бумеранг» за рубежом
Новейшая российская колесная боевая платформа "Бумеранг" в обозримом будущем получит разрешительные документы на экспорт, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Происшествия
Пожар на территории двух складов в Подмосковье локализовали
В посёлке Новом городского округа Красногорск локализовали пожар на территории двух металлических складов.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин забросил 701-ю шайбу в карьере
Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 701-й в карьере.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Происшествия
Суд принял решение по иску экс-главного следователя Новосибирска
«В удовлетворении исковых требований Неупокоева Андрея Павловича к МВД России о признании незаконным и отмене заключения служебной проверки, признании незаконным и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности — отказать», — говорится в решении суда.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Политика
Демократы на теледебатах разошлись во мнениях по вопросу о войсках США на Ближнем Востоке
Экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж отметил, что США "должны сохранить возможности для ведения разведки" на Ближнем Востоке, а также "координировать свои действия с международным сообществом".
Экономика
Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены
Организация настаивает на введении минимальных розничных цен (МРЦ). С такой просьбой СРП обратился к главе Минфина Антону Силуанову.