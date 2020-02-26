Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок

Аналитики связывают это с распространением нового коронавируса COVID-19. Исполнительный директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков рассказал газете "Известия", что последний урожай был нормальным и объективных причин для роста цен в нашей стране нет.
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с чего всё началось

Не по чесноку: народное средство от простуды подорожало из-за коронавируса

Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти, выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса.
Известия16:01

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В России больше чем на треть подорожал чеснок

Lenta.ru21:13

В России чеснок резко подорожал из-за коронавируса

РЕН ТВ17:07

Чеснок подорожал на 37% в России

Газета.Ru19:54

«Известия»: чеснок на российских прилавках подорожал на 37% в январе 2020 года

ТАСС19:45

Чеснок подорожал на 37%. Опять коронавирус?

Телеканал 360°19:45

Из-за коронавируса в России взлетел в цене чеснок

URA.Ru20:17

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Известия17:21
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Политика

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки во вторник, 25 февраля, «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Известия 19:55
Происшествия

В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами

РИА Новости 21:52
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

ТАСС 02:22
Общество

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Медиа-Центр 35media.ru 10:20
Политика

Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

Москва обратилась к ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче американских виз российским дипломатам.
РБК 20:58
Политика

Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута

«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 21:44
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия 13:18
Происшествия

В Приморье рассказали об эвакуированных с Diamond Princess россиянах

РИА Новости 01:50
Происшествия

В Сочи двух детей унесло в Черное море

В Лазаревском районе Сочи двух детей унесло в Черное море.
Российская газета 13:53
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия 11:22
Политика

Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Российская газета 21:40
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Политика

Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего

После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Ваши новости 22:01
Общество

Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы

Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Известия 17:38
Армия и оружие

Разработчик рассказал об интересе к новому БТР «Бумеранг» за рубежом

Новейшая российская колесная боевая платформа "Бумеранг" в обозримом будущем получит разрешительные документы на экспорт, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
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Происшествия

Пожар на территории двух складов в Подмосковье локализовали

В посёлке Новом городского округа Красногорск локализовали пожар на территории двух металлических складов.
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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин забросил 701-ю шайбу в карьере

Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 701-й в карьере.
Спорт-Экспресс 22:01
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
РБК 02:14
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек

РИА Новости 03:47
Происшествия

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 20:24
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
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Общество

Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой

Аргументы недели 13:41
Происшествия

Суд принял решение по иску экс-главного следователя Новосибирска

«В удовлетворении исковых требований Неупокоева Андрея Павловича к МВД России о признании незаконным и отмене заключения служебной проверки, признании незаконным и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности — отказать», — говорится в решении суда.
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Общество

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Известия 20:08
Политика

Демократы на теледебатах разошлись во мнениях по вопросу о войсках США на Ближнем Востоке

Экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж отметил, что США "должны сохранить возможности для ведения разведки" на Ближнем Востоке, а также "координировать свои действия с международным сообществом".
ТАСС 22:01
Экономика

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Организация настаивает на введении минимальных розничных цен (МРЦ). С такой просьбой СРП обратился к главе Минфина Антону Силуанову.
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