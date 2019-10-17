Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ru17 октября в 08:34

Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

РИА Новости17 октября в 07:35

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВ17 октября в 03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ru17 октября в 02:01

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфакс17 октября в 03:41

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Политика

Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии

История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
Военное дело вчера в 14:50
Происшествия

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Пока по факту разрушения дамбы уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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Бокс. Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

В американской Филадельфии на знаменитой арене Liacouras Center прошло боксерское шоу, главным поединком которого стал чемпионский бой между россиянином Артуром Бетербиевым и представителем Украины Александром Гвоздиком.
Вести.Ru 01:20
Политика

В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны

Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия

Около 90 человек пострадали на акциях протеста в Каталонии

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 89 человек. Сторонники независимого региона жгут мусор и строят баррикады.
МИР 24 00:12
Политика

Трамп пригрозил телекомпании CNN иском за клевету

Президент США Дональд Трамп пригрозил американской телекомпании CNN судебным иском за лживое освещение его деятельности, передает телеканал Fox News.
REGNUM вчера в 23:28
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН 17 октября в 11:01
Здоровье

В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией

В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и пневмонией, при этом ситуация оценивается как не эпидемическая, сообщает сегодня региональное управление Роспотребнадзора.
Znak.com вчера в 08:46
Авто

Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа

Авто полностью покрыто камуфляжем, но специалисты увидели детали паркетника.
ГЛАС.RU вчера в 14:15
Политика

Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
Известия 00:42
Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пятеро детей

Пятеро детей, по предварительным данным, погибли, трое взрослых госпитализированы в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области.
ТАСС 01:20
Наука

Учёные открыли новый метод диагностики рака щитовидной железы

Российские биологи открыли новые маркеры рака щитовидной железы.
News.ru вчера в 07:51
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС вчера в 04:25
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

RT на русском вчера в 04:02
Футбол

Батистута: «Умолял врача ампутировать мне ноги»

Бывали дни, когда я не мог встать с постели. Я плакал от злости и говорил себе: «Так больше продолжаться не может».
Soccer.ru вчера в 23:01
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Единоборства

Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° вчера в 14:12
Энергетика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Общество

Су-27 ВВС Украины сдул людей на авиашоу в Бельгии

Украинский истребитель Су-27 во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул людей на взлетно-посадочной полосе.
REGNUM вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру вчера в 05:00
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Фигурное катание

Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Нева Спорт 01:08
Общество

Слушания по иску к Telegram назначены на 18 февраля

Окружной суд Южного округа Манхэттена назначил слушания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram на 18 февраля 2020 года.
News.ru вчера в 13:53
Общество

В Екатеринбурге назвали победителей Народной премии

Уральские бизнесмены и политики собрались в ККТ «Космос» на вручении Народной премии Е1.
JustMedia вчера в 12:35
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

Чемпионат вчера в 14:25
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