Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известия16 октября в 17:01
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Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи
РИА Новости17 октября в 07:35
Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора
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Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
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Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
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Президент США Дональд Трамп пригрозил американской телекомпании CNN судебным иском за лживое освещение его деятельности, передает телеканал Fox News.
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По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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ФАН 17 октября в 11:01
Здоровье
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В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и пневмонией, при этом ситуация оценивается как не эпидемическая, сообщает сегодня региональное управление Роспотребнадзора.
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Авто полностью покрыто камуфляжем, но специалисты увидели детали паркетника.
ГЛАС.RU вчера в 14:15
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Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
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При пожаре под Ярославлем погибли пятеро детей
Пятеро детей, по предварительным данным, погибли, трое взрослых госпитализированы в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области.
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Учёные открыли новый метод диагностики рака щитовидной железы
Российские биологи открыли новые маркеры рака щитовидной железы.
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Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
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Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
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Здоровье
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В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
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Газета.Ru вчера в 05:57
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Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
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Слушания по иску к Telegram назначены на 18 февраля
Окружной суд Южного округа Манхэттена назначил слушания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram на 18 февраля 2020 года.
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