Коронавирус
REGNUMВ России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
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Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Всего по России выписано 494 человека.
Экономика
Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии
Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
Movie: 007 Goldfinger / deviantart.com В Великобритании в возрасте 94 лет скончалась актриса Хонор Блэкман, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер" (1964).
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
1154 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал о том, что за минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России возросло на 1154.
Культура
Первый канал выпускает в эфир 4-й сезон сериала «Ищейка»
В понедельник на Первом канале стартует 4-й сезон любимого зрителями сериала «Ищейка».
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Политика
Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Появились в сети скриншоты с обоями iOS 14
В интернете появились первые скриншоты iOS 14 с новыми обоями.
Экономика
В России утвержден максимальный размер кредитов для получения каникул
Правительство установило максимальные размеры кредитов для обращений заемщиков о кредитных каникулах, введенных из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков
Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.
Энергетика
Bloomberg: США и Канада не приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля
США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенное на 9 апреля.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске поздравили единственного внука с днем рождения
С днём рождения, Платоша твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
В Самарской области приняли решение о возобновлении выплат ветеранам труда
Выплаты начнутся в мае текущего года. Правительству региона дано соответствующее поручение.
Общество
В Москве за сутки выявили 697 заразившихся коронавирусом
За сутки в Москве выявлены 697 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 69, новые случаи выявлены в 43 регионах РФ, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
Общество
В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян
В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Самолет S7 из Токио с россиянами сел во Владивостоке
Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Музыка
Полина Гагарина довела до слез маленькую участницу шоу «Голос. Дети»
Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене.
Футбол
США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара
Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Здоровье
В Израиле выявлено более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом
В настоящее время состояние более ста человек требует применение аппаратов ИВЛ.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).