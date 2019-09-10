Общество
REGNUMВ России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
Читать в источнике
Оценить145
с чего всё началось
Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю. Ситуация может стабилизироваться и без вмешательства государства, считают эксперты, поскольку процесс будет растянут во времени.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Политика
В результате недавнего обмена пленными в Россию были доставлены в основном иностранные граждане
Пресс-секретарь президента России вчера отказался говорить, почему в результате обмена в нашу страну были доставлены украинцы.
Эхо Москвы 01:30
Футбол
Россия «на флажке» вырвала у Казахстана победу в отборе Евро-2020
В шестом отборочном матче Чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная России в Калининграде с трудом одолела команду Казахстана — 1:0. Стартовый состав сборной РФ по сравнению с матчем в Глазго слегка изменился.
Росбалт вчера в 16:35
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
ТАСС 08 сентября в 23:59
Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
Экономика
Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий
Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд.
Lenta.ru вчера в 11:06
Космос
Ученые объяснили «зловещее молчание» инопланетян
Ученые из Университета Рочестера, что расположен в США, рассказали, что уже доподлинно известно: на Млечном Пути может обитать множество инопланетных цивилизаций.
Петербургский дневник вчера в 19:10
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин
Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.
ТАСС вчера в 02:16
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru вчера в 05:19
Политика
Александр Беглов лидирует на выборах в Петербурге
АБН 08 сентября в 14:19
Авто
Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км
Ведомости вчера в 03:00
Политика
На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.
Утро.ru 02:13
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Российская газета 02:03
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество
Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Экономика
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.
Заб.Ру вчера в 23:00
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Экономика
МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43