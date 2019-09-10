Общество

REGNUMREGNUMВ России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
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с чего всё началось

Кибераврал: роботы могут отобрать у россиян половину рабочих мест

Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю. Ситуация может стабилизироваться и без вмешательства государства, считают эксперты, поскольку процесс будет растянут во времени.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
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