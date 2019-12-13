Общество
Национальная служба новостейВ России из-за санкций сократилось социальное неравенство
«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.
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с чего всё началось
По данным исследования «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.Компания03:12
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Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций
Национальная служба новостей04:47
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Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
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Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
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43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
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МЧС предупредило о гололедице в Москве
Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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Глава ДНР ответил Зеленскому на требование вернуть Украине границу
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского полностью противоречат Минским соглашениям.
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В Шотландии проведут новый референдум о независимости
Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей
Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Общество
Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Политика
Меркель объяснила продление антироссийских санкций
Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Происшествия
Спасатели нашли тела погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии
Тела шести погибших удалось обнаружить на Белом острове, где 9 декабря произошло извержения вулкана.
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Экономика
Центробанк вновь снизил ключевую ставку
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Гаджеты
Российские покупатели ценят в смартфонах хорошую камеру
Российские покупатели предпочитают покупать смартфоны с тройной камерой, функцией бесконтактной оплаты, дисплеем не менее 5,5 дюймов и объемом памяти от 64 гигабайт.
Армия и оружие
В Forbes оценили новейшую российскую подлодку
Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
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Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва
Эстрадный эпатажный персонаж Верка Сердючка после шестилетнего перерыва появился на сцене с новой англоязычной песней под названием «Make It Rain Champagne», сообщает «Ревизор.ru».
Происшествия
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге
Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Происшествия
Черногория выдала России экс-гендиректора «Нижегородского водоканала»
Черногория экстрадировала в Россию бывшего генерального директора «Нижегородского водоканала» Александра Попова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия