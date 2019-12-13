с чего всё началось

«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.

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Общество МЧС предупредило о гололедице в Москве Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.

Политика В Шотландии проведут новый референдум о независимости Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании.

Политика Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".

Наука Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.

Политика Меркель объяснила продление антироссийских санкций Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.

Экономика Центробанк вновь снизил ключевую ставку Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

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Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.