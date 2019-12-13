Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ России из-за санкций сократилось социальное неравенство

«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.
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По данным исследования
 «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.
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