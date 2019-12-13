с чего всё началось

«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.

Здоровье Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.

Общество Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Политика Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Происшествия Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.

Здоровье Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.

Космос Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».

Футбол Фабрегас: «Месси может играть до 40 лет» Полузащитник «Монако», а в прошлом игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас считает, что его бывший одноклубник по каталонскому клубу Лионель Месси способен играть до 40 лет.

Футбол Экспресс на футбол от 11.12.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.

Политика Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».

Политика В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.

Происшествия В жилом доме в Германии произошел взрыв Один человек погиб, не менее 25 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в многоквартирном доме в германском городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония - Анхальт).

Политика Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.