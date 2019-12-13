Общество
Национальная служба новостейВ России из-за санкций сократилось социальное неравенство
«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
По данным исследования «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.Компания03:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций
Национальная служба новостей04:47
Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Гаджеты
Huawei предложил скидки на свои смартфоны на распродаже и подарки к Новому году
Huawei решила сделать подарок своим покупателям к Новому году.
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Общество
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Происшествия
В Петербурге частично обрушился горящий ангар
В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
Наука
Мёртвых опасных зон в океане гораздо больше, чем считали учёные
Проведенное новое исследование ученых установило, что оценки «мертвых зон» Мирового океана на сегодняшний день могут оказаться значительно заниженными из-за вводящего в некоторое заблуждение «темного» углерода.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Происшествия
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Здоровье
Учредители новосибирской «Клиники НИИТО» не хотят уходить
Отвечая на вопросы «Континента Сибирь», и.о. директора НИИ травматологии сообщил, что не считает ситуацию, связанную с АНО «Клиника НИИТО», кризисной.
Космос
Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса
Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Футбол
Фабрегас: «Месси может играть до 40 лет»
Полузащитник «Монако», а в прошлом игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас считает, что его бывший одноклубник по каталонскому клубу Лионель Месси способен играть до 40 лет.
Футбол
Экспресс на футбол от 11.12.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Политика
Зеленский призвал найти заказчика убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход расследовани я убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Политика
В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Один человек погиб, не менее 25 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в многоквартирном доме в германском городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония - Анхальт).
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
Интернет
«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx
Конфликт Rambler и Nginx может стать плохим сигналом для программистского сообщества, заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.