Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ России из-за санкций сократилось социальное неравенство

«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.
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с чего всё началось
По данным исследования
 «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.
Компания03:12

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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций

Национальная служба новостей04:47

В санкциях против России увидели положительный эффект

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Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства

РБКвчера в 21:00

В санкциях против России увидели положительный эффект

Lenta.ru00:55

Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист

Царьградвчера в 23:23

В России снизился уровень социального неравенства

URA.Ruвчера в 22:41

В Финляндии увидели положительный эффект в антироссийских санкциях

News.ru02:22
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Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

REGNUM 13:48
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

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Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 15:44
Гаджеты

Huawei предложил скидки на свои смартфоны на распродаже и подарки к Новому году

Huawei решила сделать подарок своим покупателям к Новому году.
OAnews 08:29
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
Общество

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
РБК 15:31
Происшествия

В Петербурге частично обрушился горящий ангар

В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
RT на русском 11:15
Наука

Мёртвых опасных зон в океане гораздо больше, чем считали учёные

Проведенное новое исследование ученых установило, что оценки «мертвых зон» Мирового океана на сегодняшний день могут оказаться значительно заниженными из-за вводящего в некоторое заблуждение «темного» углерода.
Ugpressa.ru 13:29
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru 17:35
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В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Ореанда-Новости 13:36
Происшествия

Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Lenta.ru 10:45
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей 11 декабря в 10:00
Здоровье

Учредители новосибирской «Клиники НИИТО» не хотят уходить

Отвечая на вопросы «Континента Сибирь», и.о. директора НИИ травматологии сообщил, что не считает ситуацию, связанную с АНО «Клиника НИИТО», кризисной.
Континент Сибирь Online 02:03
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Происшествия

Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Газета.Ru 04:07
Футбол

Фабрегас: «Месси может играть до 40 лет»

Полузащитник «Монако», а в прошлом игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас считает, что его бывший одноклубник по каталонскому клубу Лионель Месси способен играть до 40 лет.
Sport24.ru 15:30
Футбол

Экспресс на футбол от 11.12.2019

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Все про Спорт ру 11 декабря в 03:40
Политика

Зеленский призвал найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход расследовани я убийства журналиста Павла Шеремета.
Московский Комсомолец вчера в 11:29
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru 05:58
Политика

Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
РБК вчера в 11:45
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Политика

В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
РИА Новости 14:14
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Один человек погиб, не менее 25 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в многоквартирном доме в германском городе Бланкенбург (федеральная земля Саксония - Анхальт).
ТАСС 04:39
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
РБК 14:40
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости вчера в 22:03
Интернет

«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx

Конфликт Rambler и Nginx может стать плохим сигналом для программистского сообщества, заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.
Красная весна 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
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