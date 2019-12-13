Общество
Национальная служба новостейВ России из-за санкций сократилось социальное неравенство
«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.
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с чего всё началось
По данным исследования «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.Компаниявчера в 03:12
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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций
Национальная служба новостейвчера в 04:47
Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьград12 декабря в 23:23
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Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Армия и оружие
Северная Корея провела крупное испытание оружия
Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Космос
Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну
Политика
Бывшего президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам лишения свободы по делу о коррупции.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Спорт
В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Политика
В Киеве заговорили о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс
О возможности введения миротворческой миссии ООН на территорию республик Донбасса заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Космос
Китай с 2030 года планирует искать пригодные для жизни планеты
С января 2019 года Китай вывел на орбиту 29 космических аппаратов, опережая США (25) и Россию (22).
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Авто
Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Шоу-бизнес
25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью
Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Происшествия
В Белгороде водитель автобуса заставил подростка побираться
Ранее "Живая Кубань" писала, что водитель выгнал школьника из маршрутки из-за 25 рублей.
Армия и оружие
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.