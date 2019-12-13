с чего всё началось

«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.

Происшествия Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кино Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Спорт В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020 Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Армия и оружие F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб» В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.

Происшествия Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.

Экономика Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).

Шоу-бизнес Андрей Губин возвращается на сцену Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.