Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ России из-за санкций сократилось социальное неравенство

«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — пишет РБК.
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с чего всё началось
По данным исследования
 «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.
Компаниявчера в 03:12

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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций

Национальная служба новостейвчера в 04:47

В санкциях против России увидели положительный эффект

Piter.tvвчера в 02:23

Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства

РБК12 декабря в 21:00

В санкциях против России увидели положительный эффект

Lenta.ruвчера в 00:55

Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист

Царьград12 декабря в 23:23

В России снизился уровень социального неравенства

URA.Ru12 декабря в 22:41

В Финляндии увидели положительный эффект в антироссийских санкциях

News.ruвчера в 02:22
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Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

РИА Новости 12 декабря в 04:55
Армия и оружие

Северная Корея провела крупное испытание оружия

Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Lenta.ru 03:48
Космос

Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Взгляд.ру вчера в 20:42
Политика

Бывшего президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам лишения свободы по делу о коррупции.
Народные новости 05:17
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 03:10
Футбол

«Ливерпуль» – «Уотфорд». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

Sports.ru 03:28
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Спорт

В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Известия вчера в 18:47
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Политика

В Киеве заговорили о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс

О возможности введения миротворческой миссии ООН на территорию республик Донбасса заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 05:09
Армия и оружие

F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Lenta.ru 01:03
Космос

Китай с 2030 года планирует искать пригодные для жизни планеты

С января 2019 года Китай вывел на орбиту 29 космических аппаратов, опережая США (25) и Россию (22).
Красная весна 05:07
Происшествия

Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Интерфакс 04:23
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Известия вчера в 18:59
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Авто

Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре

Автоновости дня 03:01
Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 01:48
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по выбору блюд и напитков на Новый год

Век вчера в 06:50
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Piter.tv вчера в 07:50
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес

25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью

Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Passion.ru вчера в 08:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Происшествия

В Белгороде водитель автобуса заставил подростка побираться

Ранее "Живая Кубань" писала, что водитель выгнал школьника из маршрутки из-за 25 рублей.
Живая Кубань 03:57
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Известия 03:11
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