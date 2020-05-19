Из-за эпидемии коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

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Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

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