Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
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с чего всё началось

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.
РИА Новости04:46

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Плановую вакцинацию опять попытались отменить в России. Но взрослым прививки уже не делают

Телеканал 360°07:41

В Минздраве объяснили ситуацию с приостановкой плановой вакцинации

РБК06:37

Минздрав прокомментировал приостановку плановой вакцинации в России

Lenta.ru05:29

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

РИА Новости04:46

В Минздраве разъяснили подробности приостановки вакцинации в России

Известия05:31

В Минздраве сообщили, что вакцинация детей не отменялась на федеральном уровне

ТАСС06:32

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

RT на русском04:00
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Оka.fm 08:00
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москва 11:18
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Кино

Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Piter.tv 08:34
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Армия и оружие

Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше

Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
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Энергетика

Истёк срок российско-польского контракта на транзит газа

Закончилось действие соглашения о транзите газа из России в европейские страны по польскому участку газопровода Ямал — Европа.
News.ru 17 мая в 06:38
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Общество

В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
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Общество

СК завел дело из-за фейка о продаже бесплатных масок в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 13:12
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Экономика

Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня

Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
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Политика

Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
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Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
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Гаджеты

Выход видеокарт и консолей новых поколений грозит обернуться дефицитом графической памяти

В мобильном сегменте новые графические процессоры AMD и NVIDIA не пропишутся ранее первой половины следующего года, но в четвёртом квартале текущего на рынок выйдут игровые консоли Sony и Microsoft нового поколения, которые будут оснащаться 16 Гбайт памяти типа GDDR6.
3DNews 07:13
Здоровье

В каких городах Башкирии живёт большинство больных коронавирусом

Сегодня в Минздраве РБ рассказали, в каких городах республики живёт самое большое число заражённых.
UfaTime.ru 09:47
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
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Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен в России на электромобили

Новые автомобили вчера в 12:49
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Экономика

Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
Дождь 02:53
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
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Общество

В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса на людях.
Компания 01:26
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Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
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Экономика

Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о существовании потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки с целью поддержания экономики при снятии ограничений по коронавирусу.
Известия 09:18
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Футбол

Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола

Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
Евро-футбол.ру 01:57
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