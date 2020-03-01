Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.
Читать в источнике
Комментировать175
с чего всё началось

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.
Известия11:00

Подробнее о событии

Стоимость услуг ЖКХ пересчитают из-за аномально теплой зимы

URA.Ru13:25

СМИ сообщили о возможном пересчете стоимости отопления из-за теплой зимы

РБК13:23

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Известия11:00

СМИ сообщили, как теплая зима повлияет на стоимость отопления

Московский Комсомолец12:30

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Lenta.ru12:28

СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы

РИА Новости11:45

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

Газета.Ru12:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:47, Ашберн

Плата за отопление снизилась у кого-то вдвое, у кого-то на копейки: посчитали, сколько белорусы сэкономили из-за теплой зимы

КП - Беларусь27 февраля в 00:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:47, Ашберн
Хоккей

Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль в первом периоде открыл счет в матче. Теперь на счету 24-летнего немецкого форварда 100 (38+62) очков.
Sport24.ru вчера в 23:36
Политика

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии

Сотрудники пресс-службы Кремля проинформировали об итогах состоявшихся сегодня телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
iReactor 28 февраля в 05:43
Шоу-бизнес

Юлия Савичева шокирована реакцией блогерши на трагедию в бане

Вечерний курьер 12:33
Происшествия

В Стамбуле освободили главреда Sputnik Турция

Ранее сообщалось, что в Стамбуле полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.
RT на русском 10:08
Происшествия

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

ТАСС 12:04
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
Политика

Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Газета.Ru 08:50
Культура

Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

Live24 28 февраля в 09:24
Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Lenta.ru 12:40
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Футбол

Матч «Ростова» и «Ахмата» завершился вничью

20-ый тур РПЛ завершился на "Ахмат-Арене" в столице Чечни со счетом 1:1. Первый гол забили ростовчане — на 45-ой минуте забил Элдор Шомуров.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 15:52
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
РБК вчера в 12:33
Общество

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
РИА Новости 10:27
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Политика

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Вести.Ru вчера в 11:37
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Италии резко возросло

В Италии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1694, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:20
Армия и оружие

Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе

Avia.pro 28 февраля в 17:36
Политика

Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Газета.Ru 12:21
Политика

Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Здоровье

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
Интерфакс 02:44
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $49

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
ТАСС 28 февраля в 11:12
Футбол

«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
ProstoProSport вчера в 15:12
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 марта

С 1 марта 2020 года начинает действовать ряд новых законов, которые коснутся каждого россиянина.
Открытый Нижний 28 февраля в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное