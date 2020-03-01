Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

с чего всё началось

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

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