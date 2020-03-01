Общество
Lenta.ruВ России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.
Читать в источнике
Оценить580
с чего всё началось
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.Известия11:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты Госдумы поддержали пересмотр стоимости отопления из-за теплой зимы
Московский Комсомолец17:25
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека
Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Здоровье
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Экономика
Крабов разложили по верфям
Семь краболовов, которые строятся на Онежском ССЗ, предназначены для вылова и перевозки живого краба (живовозы), три других судна — краболовы-процессоры, оборудованные перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции, пояснили в "Русском крабе".
Экономика
Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса
Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля.
Футбол
Болельщики «Локомотива» избили фаната «Зенита»
Болельщики футбольного клуба «Локомотив» избили фаната «Зенита», который пробрался на трибуну гостей.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Общество
OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России
Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Политика
На парламентских выборах в Словакии победили консерваторы
Консервативная оппозиционная партия «Обычные люди» победила на выборах в Словакии на основании подсчета 99,99% голосов, 1 марта сообщает пресс-служба избирательной комиссии Словакии.
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Авто
Компания Dodge перестанет выпускать Grand Caravan
Chrysler Town & Country для США и Chrysler Grand Voyager для экспорта прекратили выпускать сразу вслед за тем, как дебютировал Pacifica в 2016-м.
Общество
В Чехии выявили первые три случая заражения новым коронавирусом
В Чехии выявили первые три случая заражения новым типом коронавируса.
Происшествия
Грузовик с 78 мигрантами задержала полиция Северной Македонии
Полиция Северной Македонии остановила грузовик, перевозивший 78 нелегальных мигрантов.
Политика
Путин заставил чиновников собирать чемоданы
Подтвердил, что поправки вступят в силу сразу после подписания закона и будут распространятся и на нынешнюю власть тоже.
Футбол
«Реал» всухую обыграл «Барселону», Винисиус побил рекорд Месси
Винисиус отличился в возрасте 19 лет и 233 дня, став самым молодым футболистом в XXI веке, который забивал в "класико".
Космос
Boeing сообщил о халатности при испытаниях систем Starliner
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Авто
Оценены перспективы появления бюджетных моделей Chevrolet в России
"Российская газета" провела независимое исследование, выявив отношение экспертов к вопросу возвращения автомобилей UzAuto Motors под брендом Chevrolet на рынок РФ.
Политика
В ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил задержание турецкими властями журналистов новостного агентства Sputnik.
Энергетика
СМИ узнали об отказе крупнейшего суверенного фонда от акций четырех фирм
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует избавиться от акций четырех компаний, поскольку из-за их производства выделяется существенное количество парниковых газов.
Армия и оружие
Сирийскую армию за сутки вытеснили из девяти селений в районе Идлиба
Протурецкие боевики при поддержке армии Турции за последние сутки вытеснили сирийских военных из девяти селений в районе Идлиба.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Авто
Toyota построит в Китае завод по выпуску новых электромобилей
Японский концерн Toyota намерен построить в Китае своей завод и выпускать электрокары.