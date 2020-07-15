Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
REGNUMREGNUM

В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

«Сотрудники ИМКБ впервые в России получили антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2», — говорится в сообщении. Специалисты использовали образцы крови людей, перенесших заболевание COVID-19, и уникальную технологию сортировки единичных B-лимфоцитов.В источнике
С чего всё началось

Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус нового типа.
ТАСС Наука 01:29
Подробнее о событии

Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству

КП - Новосибирск07:39

В России впервые выделили антитела к коронавирусу

РИА Новости03:25

Ученые Новосибирска первыми в России получили нейтрализующие коронавирус антитела

Известия02:25

Антитела к коронавирусу нашли в Новосибирске

НДН.инфо03:12

Новосибирские ученые первыми в России получили нейтрализующие COVID-19 антитела

Вести Новосибирск02:27

Сибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела

Тайга.инфо03:25

Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус

ТАСС Наука 01:29
Реклама

Death Stranding стала доступна на PC

Что касается особенностей игры для ПК, то здесь стоит выделить улучшенную графику, поддержку широкоформатных мониторов и режим «фотосъемки».
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK04:21
28
Реклама

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия13 июля в 08:51
1,1K
Реклама

Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС08:15
13

В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура.
ToDay News Ufaвчера в 10:28
812
Реклама
Реклама

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru03:36
396

Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ

Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM06:40
2
Реклама
Реклама

Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России

В России необходимо провести модернизацию инфекционной службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета07:50
2

В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК07:36
555
Реклама

Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК08:08

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru06:30
938
Реклама
Реклама