В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса
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«Сотрудники ИМКБ впервые в России получили антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2», — говорится в сообщении. Специалисты использовали образцы крови людей, перенесших заболевание COVID-19, и уникальную технологию сортировки единичных B-лимфоцитов.В источнике
С чего всё началось
Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус нового типа.
ТАСС Наука 01:29
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Новосибирские ученые первыми в России получили нейтрализующие COVID-19 антитела
Вести Новосибирск02:27